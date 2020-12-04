Samsun Valisi vatandaşları uyardı: “Eş, dost ve akraba ziyaret yapmayalım”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Bugünlerde eş, dost ve akraba ziyaretleri yapmayalım ve gerekmedikçe dışarı çıkmayalım” dedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı vatandaşlara korona virüsü tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Tedbirlere titizlikle riayet edilmesini isteyen Vali Dağlı, “Ülkemizde ve ilimizde son dönemde yaşanan korona virüsü artışı nedeniyle bugün akşam saat 21.00’de başlayıp pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma yasağına tüm Samsunlu hemşerilerimin titizlikle uyacağına gönülden inanıyorum. Alınan tedbir ve kuralların hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için alındığını unutmayalım. Bugünlerde eş, dost ve akraba ziyaretleri yapmayalım ve gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Samsun Valiliği olarak tek gündemimizin korona virüsüyle mücadele olduğunu bilmenizi isterim. Lütfen sizler de bu mücadeleye destek olarak sağlıkçılarımızın ve bu konuda görev yapan çalışanlarımızın yanında yer alın” diye konuştu.

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