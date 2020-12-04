Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki İbrahim Akdoğan, dün gece Dereköy Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gazi Aydoğan, ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri törenle Dereköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Selçuk Kozan, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, yakınları ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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