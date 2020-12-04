13 yaşındaki çocuğun darp edilerek telefonu gasp edildi

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Samsun'da kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında 13 yaşındaki çocuğu darp ederek telefonunu gasp edip kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 13 yaşındaki A.E.Ö.'yü darp ederek cep telefonunu gasp edip kaçtı. Çocuğun ailesi polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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