Samsun’da kumar baskını

– Samsun’da polis ve jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı yere yapılan baskınlarda kumar oynayan ve oynatan şahıslar hakkında idari işlemler yapıldı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Çarşamba İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde 3 Aralık tarihinde şüpheli 1 şahsın kumar oynanması için yer ve imkân sağladığının tespit edilmesi üzerine aynı gün yapılan arama neticesinde oyun oynatılan iskambil kâğıtlarına el konuldu. Şüpheli 1 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. 12 şahıs hakkında ise kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 37 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 çalışmada ise bir şahsın kiralamış olduğu ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 1 Aralık günü yapılan aramada, kahvehane şeklinde düzenlenen ikamette 7 şahsın oyun oynadığı görüldü. İkamette yapılan aramada 13 deste iskambil kağıdı, 3 adet yazboz defteri ele geçirildi. Kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlayan şahsa adli işlem yapılarak idari para cezası tanzim edildi. İkamette bulunan 7 şahsa toplam 22 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.

Yine başka bir şahsın kiralamış olduğu ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 2 Aralık günü ikamette arama yapıldı. Kahvehane olarak düzenlenen ikamette 7 kişinin oyun oynadığı, 5 kişinin ise çatı kısmında gizlendiği görüldü. Yapılan aramada 12 deste açılmamış oyun kağıdı, 18 deste açılmış oyun kağıdı ve 3 adet yazboz defteri ele geçirildi. Kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlayan 2 şahsa gerekli adli işlem yapıldı. İkamette bulunan 12 şahsa toplam 38 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

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