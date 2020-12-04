Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınova Mahallesi'nde ormanlık alanda bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.T. ve F.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilen F.C. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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