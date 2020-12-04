Başkan Deveci: "Atakum Belediyesi’nin temizlik ihalesi hukuka uygun bulundu" "EDS Atakum’da trafik denetimini sistematik hale getirecek"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, geçen ağustos ayında yapılan temizlik ihalesine yönelik Kamu İhale Kurumu’nca (KİK) uygulanan iptal işlemini yargıya taşıdıklarını, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin de KİK’in iptal kararını hukuksuz olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini açıkladı. Başkan Deveci, “Yönergesi, kanunu son 1015 yılda birçok kez değiştirilen Kamu İhale Kurumu’nun işlemi Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemesi tarafından iptal edildi” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’nin 26 Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği temizlik ihalesinin KİK tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Belediyenin bu kararı yargıya taşıdığını belirten Başkan Deveci, gelinen noktada Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin Atakum Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihalenin hukuka uygunluğunu tescillediğini, KİK’in uyguladığı iptal işleminin ise hukuka aykırı bulunduğunu kaydetti. Atakum Belediyesi’nin iki yıldır yaptığı en büyük ihalelerden birinin temizlik ihalesi olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, “Bu ihale iki kere iptal edildi. Geçen ay meclis üyemiz Atilla Tekcan’ın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, içerisinde 30 yıldır beni tanıyan arkadaşlarımın da imzası olan bir önerge verildi. Önergede, ‘hukuksuz, adaletsiz, çıkar sağlamaya ve Atakum’un kaynaklarını tüketmeye yönelik, pervasızca kullanılan’ gibi deyimler yer alıyor. O sizin dayandığınız yönergesi, kanunu son 1015 yılda birçok kez değiştirilen Kamu İhale Kurumu’nun işlemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemesi tarafından iptal edildi” diye konuştu.



"Şartname aynıydı, neden bize gelince iptal ediliyor?"

İhalenin daha önce iki kez iptal edildiğini hatırlatan Başkan Deveci, “Şunu söylemeye çalışıyorum, beni 30 yıldır tanıyorsunuz Cemil Deveci kamu yararı dışında adım atmaz, imza atmaz, pervasız davranmaz. Bunu ne avukat kimliğimle ne de siyasi geçmişimde yaptım. Bu cümlelerin önergede yer almasına tepki gösteriyorum. Bu nedenle izah ettim. Yoksa meclis de mahkeme de Kamu İhale Kurumu da görevini yapıyor. Ama ne olur, samimiyetime inanın artık. Benim için Atakum bu cümleleri kurmuyor, siz de kurmayın. Belli ki bir arkadaş kaleme aldı, diğerlerin de her zaman olduğu gibi imzaladınız. Cemil Deveci’nin pervasız olmadığını ispatlayan mahkeme kararı var. Ben de kendimi savunuyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Hem kendi onurumu hem de çocuklarımın onurunu savunuyorum. Şartname bir önceki belediyenin aynısıydı. İlk defa Cemil Deveci’ninki iptal edildi. Neden bize gelince iptal ediliyor? 14 kere müfettiş geldi. İhale 2 kere iptal edildi. İlkinde daha önceki yıllarda yapılan şartnameleri inceledik. Orada benim tek müdahalem oldu. Çöp araçların bir kısmının şirketin kendi malı olmasını istedim. Başka kurumların yaptığı ihalelerde bu şart var. O nedenle bir önceki ihale iptal edildi. O konuyu da İhale Kurumu’nun dediği noktaya getirdik. Geçen ihalede itiraz sebebi olan ama iptal nedeni olmayan nedenle ikinci ihale iptal edildi. Ben de ‘Yeter artık’ deyip Atakum Belediyesi olarak dava açtım. Dava devam ederken Atakum Belediye Meclisi’ne verilen önerge içime sinmedi ve beni gerçekten çok üzdü. Ben hayatımın hiçbir döneminde davranışlarım, kararlarım veya siyasi nedenler de dahil yolsuzluk, hırsızlık, yandaş kollama gibi işlerle suçlanmadım. Asla kamu malına zarar vermeme kararlılığıyla buradayım” ifadelerini kullandı.



"EDS Atakum’da trafik denetimini sistematik hale getirecek"

Öte yandan Atakum Belediye Meclisi’nde, kentteki trafik düzenini sağlamak ve ölümlü kazaların önüne geçmek için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına yönelik teklif de görüşüldü. Oy çokluğu ile kabul edilen maddeye ilişkin bilgi veren Başkan Deveci, yaklaşık bir ay önce gündeme gelen Atakum’a EDS kurulması yönündeki kararın kamuoyunda da destek bulduğunu belirtti. Başkan Deveci, “EDS ile ilgili geçmişte olumsuz örnekler var. Ancak uygulamanın şimdiki mevzuatı bu olumsuz örneklerden yola çıkarak yapıldı. Tekrarı yaşanmasın diye sistem kontrol altına alındı. Bu sistem İçişleri Bakanlığı paydaşlığında ve denetiminde yürüyor. Belediyelerin ilgisiz kaldığı, sistem olmayan yerlerde bu denetimleri İçişleri Bakanlığı kendisi yapıyor. Örneğin Alaçam’a giderken altı noktada durduruldum. Üstelik bazı yerlerde de beklemediğin bir anda tuzak şeklinde oluyor. Bu sistematik hale getirilecek. Bu EDS aynı zaman KGYS’nin yani Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin bir alt birimi. Kentin bütününü güvenlik altına alıyor. Sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre yine onların belirlediği yerlere göre kurulacak. Atakum, Samsun’un en hareketli en sorunlu kentlerinden birisi. Özellikle yaz mevsiminde, turizm sezonunda hareket artıyor. Çünkü şu anda nüfus 200 bin, yaz aylarında 400500 bine çıkıyor. Hafta sonları yüzde 60 civarında artıyor. Burası kültür, üniversite, turizm kenti olacaksa eğer bu kentin sokaklarının, parklarının ve trafiğinin güvenli olması lazım” dedi.



"ATEK, gönüllüler ile kırsal mahalle çocuklarını buluşturacak"

Meclis, Atakum Belediyesi’nin Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK) ile ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesine yönelik kararı oy çokluğu ile aldı. İş birliğine yönelik meclis üyelerine bilgi aktaran Başkan Deveci, “Kırsal mahallelerimizdeki köy konaklarımızda kullanılmayan sınıflarda, o bölgelerdeki atanamayan öğretmenleri, eğitim fakültemizin öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinden yararlanarak kooperatif marifetiyle eğitim vermeyi planlıyoruz. Meslek edindirme kurslarımızda da kooperatife düşen işler var. Gönüllü yurttaşları belediye hizmetlerine dahil etmek için bir öneri. Öncelikli hedefimiz meslek edindirme kursları, kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın ihtiyaçları. Önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü ile de protokol yapıp lise ve üniversite hazırlık kursları da açmak istiyoruz. Özel okullardan ve dershanelerden ayrılmış deneyimli öğretmenler var. Bu kooperatife destek olmak için sadece bana ulaşan 1718 arkadaşımız oldu. ‘Biz emekli olduk, köşemize çekildik ama mesleğimizi seviyoruz, çocuklara yardımcı olmak istiyoruz’ diyorlar” diye konuştu.



"Parke taşta üretim kapasitesini artıracağız"

Öte yandan Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’ne ait İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Üretim Tesisi’ne yeni bir makine parkurunun genişletileceğini, böylece kentteki ulaşım ağı konforunun artırılacağını söyledi. Tesisteki mevcut makinenin iki gün çalışıp üç gün arıza yaptığını belirten Başkan Deveci, “Kendi tesisimiz, kendi işçimiz. İncesu’dan Taflan’a kadar artık kışın da oturuluyor. Altyapısı yapıldı, doğalgazı geldi. Burada kendi yolumuzu kendimiz yapacağız. Kırsal alanlarda daha çok taş parkeyle yol yapmayı planlıyoruz. Borç var, harç var diyerek o hizmetleri aksatma şansımız yok. Üretim kapasitesini artırarak olabildiğince piyasaya da mal satarak tesisin kendi borcunu ödemesini sağlayacağız” dedi. Makine parkurunun genişletilmesine ilişkin karar Meclis’te oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis, Mimarsinan Mahallesi’nde yapımına 2012’de başlanan ve atıl durumda bekleyen Atakum Kültür Merkezi’nin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hibe kredi talep edilmesi için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye oy birliği ile yetki verdi. Atakum Belediyesi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği işbirliği ile kentte deprem izleme istasyonları kurulmasına yönelik karar Meclis’te oybirliği ile alındı.

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