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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu

İHA

Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahıs polis ekiplerince bulundu.
Kanlıgüney Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce akşam saat 17.00 sıralarında ayrılan Sebahattin Kök isimli zihinsel engelli şahıstan haber alınamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gerekli incelemeleri yapan jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatılan kayıp şahıs Bafra Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından SamsunSinop karayolunda bulundu. Dün gece karayolunda devriye gezen trafik ekipleri kelikler mevkisinde yol kenarında yürüyen bir şahsa rastladı. Şahsın yaninda durup nereye gittiğini soran ekipler yaptıkları GBT sorgusunda 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kayıp şahıs Sebahattin Kök olduğunu belirledi. Şahıs, Bölge Trafik ekiplerince Bafra Denetleme İstasyon Amirliğine götürüldü. Burada önce karnı duyurulan kayıp şahsın ailesine haber verildi.Bafra Denetleme İstasyon Amirliğine gelen kardeşi Kamil Kök'e teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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