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Meteorolojinin korkutan kuraklık haritası: Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde Başkan Demir: “Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmasa bile rezervlerimiz bize yetiyor”

İHA

Meteorolojinin korkutan kuraklık haritası: Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde Başkan Demir: “Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmasa bile rezervlerimiz bize yetiyor”

Son 3 ayda 'çok şiddetli kuraklık' yaşayan Samsun'da 4 aylık içme suyu rezervi kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü korkutan kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer alıyor. Ağustos ve ekim aylarını kapsayan haritasına göre son 3 ayda Samsun'da 'çok şiddetli kuraklık' yaşandı. Harita gelecek için de düşündürdü. İçme suyunu Çakmak Barajı'ndan sağlayan 'Samsun'un ne kadarlık rezervi var' soruları akla geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu konuda içleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen Samsun’un sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Demir, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.
5060 yıllık bir projeksiyonla çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, “İçme suyu sıkıntısı noktasında Samsun’da şu anda bir problem gözükmüyor. Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor. Ama biz bununla da kalmıyoruz yine içme suyu temini noktasında Salıpazarı Barajımızın inşasını Devlet Su İşleri ile protokol yaparak, 2 yılda bitirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşaat başladı. İçme suyu temini noktasında Bafra’da, Vezirköprü’de, merkezde, Terme’de, Çarşamba bölgesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki bu yağış miktarlarının azalmasını da hesaplayarak gelecek 5060 yıllık projeksiyonda içme suyu problemimizi halletme noktasında da bütün çalışmalarımızı bir taraftan yürütüyoruz” diye konuştu.
Arıtma tesisleri konusunda da çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, “Şu anda çok ciddi anlamda devam eden tesislerimiz var. Özellikle merkezde şu anda günlük 200 bin metreküp arıtma kapasiteli, bizim merkezde bir içme suyu arıtma tesisimiz var. 300 bin metreküp günlük yeni bir arıtma tesisimizin projesini bitirdik önümüzdeki sene ihalesine çıkıyoruz. Türkiye’de Samsun 2 tane birbirini destekleyecek, ikisi de aynı anda çalışmayan ama yedekli arıtma sistemine sahip olacağız” diye konuştu.
Su yetersizliği yaşayan mahallelerin sorunlarını da çözdüklerini anlatan Demir, “Üst kotlarda bir kısım mahallelerimiz vardı su yetersizliği yaşayan. Yaklaşık 260 civarında. Onları şu anda 170’e düşürdük. Önümüzdeki yıl sonunda da 68’e düşüyor. Onlarla da ilgili kalıcı, sürekliliği olan, su akışını da içme suyu teminine de onları kavuşturmuş oluyoruz inşallah. Dönemimiz içinde Samsun’da hiçbir birimimizde içme suyu sıkıntısı kalmayacak. Ama bir tek içme suyu değil. Kullanılan suyun arıtılarak verilmesi noktasında; üst kotlarda ırmaklara, deniz kenarında da ileri biyolojik arıtmayla ve derin deniz deşarjıyla birlikte Türkiye’de ilk tamamlayan şehir olacağız muhtemelen” şeklinde konuştu.
İçme suyu depolarında muhtemel enerji kesintilerine karşı da önlem aldıklarını aktaran Başkan Demir, “Şu anda büyün tesislerimizin jeneratörlerini satın aldık. Onları yerleştiriyoruz. Yedek motorlarımızla birlikte onları da yedekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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