Kuş cennetinde kaçak ördek avlayan coğrafya öğretmeni yakalandı

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Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 25 ördek avlayan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde kaçak olarak avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın bögede görevli özel güvenlik ekibinin yakaladığı Z.A.´nın 25 yaban ördeği avladığı belirlendi. Z.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ekipler kaçak avcıya ait tüfeğe ve avlanan ördeklere el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER

2020-12-05 18:54:15



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