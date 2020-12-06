Samsun'da lokantada yangını çıktı

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Samsun' da bir lokantada yangın çıktı.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesinde bulanan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında alevler işyerini sardı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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