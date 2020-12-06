Samsun´da lokanta yangını

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Miraç ŞENTÜRK/CANİK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde, sokak kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi´ndeki lokantada, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantadaki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, lokantada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK

2020-12-06 13:50:11



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