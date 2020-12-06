Fındık budama eğitimleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da fındık budama eğitimi verildi.

Çarşamba ilçesi Yukarı Kavacık Mahallesi'nde fındık budama eğitimi gerçekleşti. Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği kapsamında gerçekleşen etkinlikte ziraat mühendisitarım danışmanları tarafından üreticilere fındık budama eğitimi verildi.

Çarşamba'nın Yukarı Kavacık Mahallesi'nde Kamil Özay'ın bahçesinde düzenlenen eğitimde, üreticilere fındıkta doğru budamanın önemi ve budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.