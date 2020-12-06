Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza

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Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandı

Kentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-12-06 14:57:56



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