Rektör Ünal: “Ladik MYO’da daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz”

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Ladik MYO Kampüsü’nün daha da zaman kaybetmesini istemiyoruz. Geçmişte verilen bir karar var ve o nedenle bu kararın hemen hayata geçmesi için çabalıyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı ağırladı. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öncülüğünde OMÜ üst yönetimi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Ladik ilçesine bir dizi ziyarette bulundu.

Yapımı devam eden Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO), Ambarköy Açık Hava Müzesi ve bin 900 metrelik rakımıyla Samsun’un zirvesi konumundaki Akdağ Kayak Merkezi’nden oluşan ziyaret duraklarında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a; Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal Tuzcu eşlik etti.



Rektör Ünal: “Temennimiz; Ladik MYO’nun bölgeyle entegre olup istihdama katkı sağlaması”

İlk olarak kaba inşaatı tamamlanan Ladik MYO’nu ziyaret eden Rektör Ünal ve beraberindeki heyet, son durumu gözlemleyerek bölgeyle entegre olacak ve istihdama katkı sağlayacak açılması muhtemel bölümler hakkında istişarede bulundu. İlgili makamlarla daima irtibat hâlinde olduklarını kaydeden Rektör Ünal, görüşmeler ve sağlıklı bilgi akışıyla Ladik MYO’nun Samsun’a yakışan ve hizmet eden bir kurum olmasını temenni ettiklerini vurguladı.



“Artık zaman kaybetmek istemiyoruz”

Ladik MYO’da hangi bölümlerin açılacağına dair net bir kararın bulunmadığı söyleyen Rektör Ünal, sürece ilişkin düşünce ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Ladik’in ekonomisi, huzuru ve geleceğine katkı sunacak, kalıcı ve doluluk oranı yüksek bölümlerin açılmasını arzu etmekteyiz. Dolayısıyla MYO inşaatının ivedilikle tamamlanması, öğrencilerin barınacağı yurt alanının oluşturulması, sosyal donatıların en kısa sürede biçimlendirilmesi ve kampüs alanının rekreasyonla yaşam alanına dönüşmesi bu noktada çok önemli. Yani bu kadar sürüncemede kalan Ladik MYO Kampüsü’nün daha da zaman kaybetmesini istemiyoruz. Geçmişte verilen bir karar var ve o nedenle bu kararın hemen hayata geçmesi için çabalıyoruz”



“Ladik çok özel niteliğe sahip bir bölge”

Ladik MYO’nun sıradan bir okul olmaması gerektiğine işaret eden Rektör Ünal, bulunduğu bölgenin potansiyelini ortaya çıkarabilecek özelliklere sahip oluşuyla fark yaratabileceğini vurgulayarak “Amaç sadece bir MYO açılışı değil, burada hem bölgenin kültür ve medeniyetine hem de tarım ve hayvancılığına katkıda bulunacak bir araştırma merkezi yahut birtakım istasyonlarla MYO Kampüsü’nü destekleyip zenginleştirmekten yanayız. Ümit ediyoruz ki kampüs bir an evvel öğrencisi, akademisyeni ve araştırmacısıyla hayat bulacaktır. Ladik bizler için çok özel niteliğe sahip bir bölge çünkü çok önemli bir tarihi, kültürü ve medeniyeti var. Örneğin arkeoloji, sanat tarihi disiplinleriyle veya Veteriner ve Ziraat Fakültelerimizle bu bölgenin kimliği, geçmişi her yönüyle ortaya çıkarılabilir. Bu hususta Sayın Kaymakam ve Belediye Başkanımızın ufuk açan çok değerli katkıları oldu. Kendileri, sağ olsunlar bu süreçte kamu ile alakalı bir çalışma yapacaklar, bizler de Üniversite olarak projelerle bu çalışmayı çalıştay formatında devam ettirme düşüncesindeyiz. Nihayetinde de ortak aklın ışığında ne yapacağımıza karar vererek el birliğiyle planlarımızı hayata geçireceğiz” diye konuştu.



Başkan Özel: “Halkımızın beklentisi büyük”

Ladik MYO’da bölge halkının çok büyük emeği olduğuna dikkat çeken Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise “Dolayısıyla halkımızın MYO’dan büyük beklentisi söz konusu. Okulumuzla ilgili mevcut engellerin aşılacağı kanaatindeyiz. Çok büyük bir alan ve önemli yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah en uygun ve en verimli bölümlerin açılmasıyla MYO’muzu bölgemiz ve ülkemize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.



Ortak çalışmalar olacak

Ladik MYO’nun mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesi için Kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya da “Rektör Hocamızın da ifade ettiği gibi altyapı çalışmalarından sonra beraber yapacağımız programlarla MYO’muzun hazır hâle gelmesinde büyük gayret göstereceğiz zira halkımızın dikkati ve beklentileri bu yönde” sözlerine yer verdi.

Ladik MYO ziyaretinin ardından Rektör Ünal ve beraberindekiler, ilçede bulunan ve rekreasyon çalışmaları devam eden Ambarköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Belediye Başkanı Özel’in rehberliğinde yürütülen faaliyetlere tanık olan Rektör Ünal ve kendisine eşlik edenler, müzede tanıtılan kültürel öğeleri incelediler. Gezinin sonraki aşamasında Ladik Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle inşa edilen ve Ladik Gölü’nün karşısından konumlanan “bungalov evleri” ziyaret edildi.

Akabinde Rektör Ünal ve heyet, bin 900 metrelik rakıma sahip Akdağ’daki OMÜ Kış Sporları Merkezine hareket ederken Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Merkezin yetkilisinden bilgi aldı. Burada inceleme ve gözlemlerde bulunan Rektör Ünal ve beraberindekiler, Merkezin nasıl daha çok ziyaretçi çekebileceğine dair fikir ve düşüncelerini paylaştı.

22 oda 46 yatak kapasitesine sahip OMÜ Kış Sporları Merkezi; aralık, ocak, şubat ve mart dâhil olmak üzere yılın 4 ayında açık. Bölge halkı, öğrenciler, akademisyenler ve kamu personeline hizmet veren Merkezde Amasya, Tokat, Sivas, Çorum gibi illerden günübirlik turlar kapsamında ziyaretçiler de konaklıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.