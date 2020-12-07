Kuş cennetinde ördek avlayan coğrafya öğretmenine 16 bin 657 lira ceza



Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 14 yaban örneği avlayan coğrafya öğretmeni Z.A.'ya 16 bin 657 lira para cezası uygulandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde önceki gün kaçak avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın bölgede görevli özel güvenlik ekibi tarafından yakalanan Z.A.'nın 50 bin dönümlük ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahası içinde 14 yaban ördeği avladığı belirlendi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Z.A. hakkında Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından idari işlem yapıldı.

Kaçak avcıya 14 yaban ördeği için hayvan tazminatı olarak 10 bin 990 lira, takozsuz otomatik tüfek kullandığı için 464 lira, ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahasında avlandığı için bin 106 lira, avcılık belgesi bulunmadığı için 947 lira olmak üzere toplam 13 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca jandarma tarafından da Z.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER

2020-12-07 11:04:30



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