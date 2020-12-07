Samsun’da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor 164 koruyucu ailenin yanında 190 çocuk yaşıyor

Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 18 çocuğun koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "İlimizde 164 koruyucu ailemiz var. Bu ailelerin yanında da 190 çocuğumuz yaşıyor" dedi. Balcı, 18 çocuğun ise koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini dile getirdi.

Samsun'un koruyucu aile sayısında Türkiye'de 15 inci sırada olduğunu vurgulayan Balcı, "Koruyucu aile en ideal çocuk bakım yöntemidir. Koruyucu aile hizmetini kurum olarak çok önemsemekteyiz. Çocuklarımız koruyucu aile yöntemiyle, 18 yaşına kadar aile ortamında yaşayabilmekte ve böylelikle kurum bakımındaki örselenme veya olumsuz gelişmelerden kurtulmaktadır. Biz de bu nedenle Samsun'da koruyucu ailenin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun koruyucu ailesi olmak, çocuğun olduğu kadar ailenin de hayatını değiştirmektedir. Ailelerin vereceği bu önemli karar bir çocuğun daha geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Koruyucu aileleri diğerlerinden farklı kılacak olan şey, bir çocuğa yardım etmek konusundaki duyarlılığı ve onun geleceğini şekillendirmek adına vereceği katkıdır" diye konuştu.



“Masrafları devlet karşılıyor”

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımlarının devamı sağlanamayan çocuklar için bu hizmetin önemine değinen Tekin Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 2565 yaş aralığında olan, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz kişiler koruyucu aile olabilir. Koruyucu ailelerin temel görevi, çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartları sağlamak. Koruyucu ailesi olduğunuz çocukların sağlık, giyim, eğitimöğretim, meslek edindirme kurs bedelleri ve servis ücretleri devlet tarafından karşılanmakta olup, çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre harçlık ödenmektedir. Bu ödemeler aylık olarak yapılmaktadır. Ayrıca koruyucu ailenin talepte bulunması durumunda, çocuğun yaşına göre 670 lira ile bin 468 lira arasında değişen ücretler ödeniyor. Koruyucu aile hizmeti devam ederken, gerek duyulduğunda çocuğun sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası kapsamında kurum tarafından ödenmekte" ifadelerini kullandı.

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