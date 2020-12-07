M. Fuad Köprülü doğumunun 130. yılında SAMÜ’de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

M. Fuad Köprülü doğumunun 130. yılında SAMÜ’de anıldı

İHA

M. Fuad Köprülü doğumunun 130. yılında SAMÜ’de anıldı

Türkoloji çalışmalarının ve edebiyat tarihi yazımının Türkiye’de kurucu ismi olarak kabul edilen M. Fuad Köprülü, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile doğumunun 130. yılında ‘Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği' başlıklı bir programla anıldı.
4 Aralık Cuma günü online bir toplantı platformu üzerinden gerçekleşen etkinlik University of Washington’dan Selim Sırrı Kuru’nun açılış konuşması ile başladı. Selim Sırrı Kuru konferansın yola çıktığı “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” makalesinin bir başlangıç noktası değil, bir birikimin uç noktası olduğunun altını çizdi. Bu yazının o dönemdeki “eski edebiyat” ve “bilimsel bir disiplin olarak edebiyatın yerinin belirlenmesi” tartışmalarıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Makalenin ortaya çıkış sürecini ve içinde bulunduğu bağlamı aktaran Kuru, Köprülü’nün bu makalesinin aynı zamanda oluşturucusunun beslendiği önemli bir kısmı Fransızca olan entelektüel kaynaklarla da açıklanabileceğini vurguladı. Kuru, Köprülü’nün bu makalede yürüttüğü yöntem tartışmasının daha önce izine rastlanmadığını, bu metnin ardından da uzun süre Türkçe edebiyat eleştirisinde ortaya çıkmadığını aktardı. Köprülü’nün beslendiği birincil isim olan Lanson’dan bahseden Kuru, Köprülü’nün makalesini yapısal olarak da parçalara ayırarak özetledi. Selim Sırrı Kuru, Köprülü’nün makalede güttüğü temel kaygının ise edebiyat tarihlerinde ve edebiyat tarihçilerinde bulunan “öznelliğe” bilimsel bir çerçeve çizmek olduğunu iddia etti. Köprülü’nün makalesinin edebiyata yaklaşımının dönemi içerisindeki yıkıcı etkisinden söz eden Kuru, bugün Köprülü ve bu dönemki edebiyat tarihi tartışmalarının yeterince ele alınmadığını ve bu eksikliğin giderilmesinin günümüzde de faydalı sonuçları olacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.
Açılış konuşmasının ardından ilk panel Selim Sırrı Kuru’nun moderatörlüğünde Şaban Sağlık’ın Köprülü’nün Usul Makalesi Bağlamında “Belirlenmiş Anlam Kodlarını Tartışmaya Açmak” başlıklı bildirisiyle başladı, Halim Kara’nın “Osmanlıdan Cumhuriyete: Türkiye’de Modern Edebiyat Tarihçiliğinin Oluşumu” başlıklı konuşmasıyla devam etti. İlk oturumun son konuşması ise Günil Özlem Ayaydın Cebe’nin “Edebiyat Tarihinde Usul mü, Ulus mu?” başlıklı bildirisiydi. Yüksek ilginin olduğu oturum soru cevap kısmının ardından sona erdi.
İkinci oturumda Şaban Sağlık’ın moderatörlüğünde ilk olarak Fatih Altuğ “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” Makalesinde Tekâmül başlıklı bildirisini sundu. İkinci konuşmada sözü alan Alphan Akgül “Durağandan, Devinime: Kurucu Edebiyat Tarihsel İnşaya Niçin İhtiyaç Duyar?” başlıklı konuşma yaptı. Akgül’ün ardından Atiye Gülfer Gündoğdu “Köprülü ve Jauss’ta Edebiyat Tarihi Yazımı ve Alımlama Sorunu”nu ele aldı. Panelin son konuşmacısı ise Mustafa Uğur Karadeniz’di. Karadeniz’in “M. Fuad Köprülü’nün Klasik Edebiyat Estetiğine Dair Eleştirilerine Bir Cevap” başlıklı konuşmasının ardından gelen sorucevap kısmıyla ikinci oturum tamamlandı.
Son oturum Günil Özlem Ayaydın Cebe’nin moderatörlüğünde Emrah Pelvanoğlu’nun “Ahmet Hamdi Tanpınar ve XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Tarihsel İmgelem” başlıklı konuşmasıyla başladı. Pelvanoğlu’nun ardından Mustafa Altuğ Yayla “Bir Köprülü Mirası?: Diyârı Rûm‘un İslami Edebi Kültüründeki “Yabancı” Tesirler Sorunu”ndan bahsetti. Ardından Kaan Kurt “Köprülü’nün Edebiyat Tarihi Yazımında Metinlerarasılığın Yeri” başlıklı bildirisini sundu. Panelin ve konferansın son konuşması Servet Gündoğdu’nun “Köprülü’nün Edebi Topos’unda Müphemiyet Olgusu: Tarih ve Yorum”uydu.
Son panelin ardından verimli ve uzun bir sorucevap kısmı gerçekleşti ve yoğun ilgi gösterilen ve Köprülü’yü doğumunun 130. yılında anan konferansın oluşturduğu diyalog ortamının tekrarlanması yönündeki temenniler sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tiroid kanserinde erken tanı başarıyı arttırıyor
YEREL HABERLER Tiroid kanserinde erken tanı başarıyı arttırıyor
Samsunspor zorlu Menemenspor virajında
YEREL HABERLER Samsunspor zorlu Menemenspor virajında
Samsun’da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor 164 koruyucu ailenin yanında 190 çocuk yaşıyor
YEREL HABERLER Samsun’da 18 çocuk koruyucu aile için sıra ...
Taş hastalığına ses dalgası ve lazer çözümü
YEREL HABERLER Taş hastalığına ses dalgası ve lazer çözümü
Kuş cennetinde ördek avlayan coğrafya öğretmenine 16 bin 657 lira ceza
YEREL HABERLER Kuş cennetinde ördek avlayan coğrafya öğretmenine 16 ...
Çarşambaspor, Altındağ mesaisinde
YEREL HABERLER Çarşambaspor, Altındağ mesaisinde
Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, annesi gözyaşı içinde izledi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, annesi ...
Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
YEREL HABERLER Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
Baraj gölünde kaybolan kadın 5. günde de bulunamadı
YEREL HABERLER Baraj gölünde kaybolan kadın 5. günde de bulunamadı
Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran ...
Eskilerin lezzeti 'cevizli helva' son dönemlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Eskilerin lezzeti 'cevizli helva' son dönemlerini ...
Vali Dağlı’dan Samsunlulara teşekkür "Samsun olarak bir fedakârlık sınavındayız"
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan Samsunlulara teşekkür "Samsun olarak ...
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ...
Vali Dağlı: “Samsun olarak fedakarlık sınavındayız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun olarak fedakarlık sınavındayız”
Rektör Ünal: “Ladik MYO’da daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Ladik MYO’da daha fazla zaman kaybetmek ...
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin ...
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak ...
Fındık budama eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Fındık budama eğitimleri devam ediyor
Büyükşehirden sıcak yemek ve gıda kolisi
YEREL HABERLER Büyükşehirden sıcak yemek ve gıda kolisi
Samsun´da lokanta yangını
YEREL HABERLER Samsun´da lokanta yangını
Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım
Sokağa çıkma kısıtlamasında adam kaçırma iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında adam kaçırma iddiasına 4 ...
Başkan Kılıç’tan girişimcilere büyük destek
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan girişimcilere büyük destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X