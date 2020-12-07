Samsunspor'da bir oyuncu daha korona virüse yakalandı

Samsunspor tarafından yapılan açıklamaya göre takımda bir oyuncu daha korona virüsüne yakalandı. Karadeniz ekibinde görülen pozitif vaka sayısı 18'e ulaştı. 17 oyuncu daha önce karantina sürecini tamamlayıp virüsten kurtulmuştu.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Menemenspor maçı öncesi yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi. Samsunspor'un daha önce 17 oyuncu pozitif çıkmış ve ardından virüsü atlatmıştı. Bu vaka ile sayı 18 oldu. Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da yönetim kanadında bu hastalıkla mücadele edenler arasında yer aldı.

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