OMÜ’de mezun buluşmaları pandemi sürecinde online olarak devam ediyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) geleneksel hale gelen mezun buluşmaları pandemi sürecinde online olarak devam ediyor. Çevrimiçi buluşmalarda OMÜ mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp başarı basamaklarını öğrencilere aktarıyor.

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 20202021 eğitim öğretim dönemi "Online ÖğrenciMezun Buluşması" etkinlikleri kapsamında ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 20112012 dönemi mezunu Finansal Kontrol Uzmanı Bengi Bilgin, öğrencilerle bir araya geldi. Bilgin, kariyeri ve tecrübeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi, aynı zamanda mezuniyet sonrasına ilişkin tavsiyeler bulunarak katılımcıların sorularını cevapladı.



Aralık ayında OMÜ’den mezun uzmanlar öğrencilerle buluşmaya devam edecek

17 Aralık Perşembe günü saat 14.00’de, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan ve Havas Worldwide İstanbul Ajansı’nda Sanat Yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren, başarılı reklam kampanyalarına imza atan Muhammet Kayra Keskin, “Görsel İletişim Tasarımında Kariyer” adlı sunumunu online olarak gerçekleştirecek. Keskin, söyleşisinde özgeçmişine, lisans eğitiminin kariyer açısından önemine, başarı hikayesine değinecek ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine kariyer planlamalarıyla ilgili önerilerde bulunacak.

22 Aralık Salı günü saat 13.30’da, Terme MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden mezun olan Serbest Mali Müşavir Kenan Candan, online olarak öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini, iş hayatını anlatıp öğrencilere tavsiyelerde bulunacak.

24 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu olan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Cam Atölyesi’nde Uzman olarak çalışan Yasemin Kurt, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasına ilişkin sorularını cevaplayacak ve deneyimlerini paylaşacak.

29 Aralık Salı günü saat 16.00’da, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan ve aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Kemal Aydın, Yansı Kültür, Bilim ve Sanat Söyleşileri’nin devamı olarak Online Yansı Söyleşisi gerçekleştirerek öğrencilerin mezuniyet sonrasına ilişkin sorularını cevaplayacak ve deneyimlerini paylaşacak.

Söyleşiler, Google Meet Uygulaması üzerinden yayınlanacak ve ilgili tüm katılımcılara açık olacak.

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