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Samsun’dan Karabağ’a bir tır tıbbi yardım Vali Dağlı: “Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ’a”

İHA

Samsun’dan Karabağ’a bir tır tıbbi yardım Vali Dağlı: “Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ’a”

– Samsun’dan Azerbaycan’a bir tır dolusu tıbbi malzeme gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Kurtuluşun başladığı şehirden kurtulmuş olan Karabağ’a malzemeleri gönderiyoruz” dedi.
Cerrahi el aletleri başta olmak üzere medikal üretimde Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olan Samsun’dan Azerbaycan’a tıbbi malzeme ve ilaç desteği gönderildi. Samsun Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) üyesi firmaların ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Azerbaycan’a destek kampanyası için hazırlanan, içinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım tırı yola çıktı. Azerbaycan Millî Savunma Bakanlığı’na ulaştırılmak üzere yola çıkan ve üzerinde Azerice ve Türkçe “Karabağ Azerbaycan’ındır” yazısı bulunan tır, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından hareket etti.
Yardım hakkında açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun ilimizde medikal sektörü çok iyi ve güzel bir kümelenme var. MEDİKÜM başta olmak üzere burada 1 tır malzemeyi temin edip gönderelim şeklinde bir görüş ortaya çıktı. Şu an kardeş Azerbaycan’ın bunlara şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ’a malzemeleri gönderiyoruz. Büyükşehir’imiz lojistik acıdan organizasyon olarak büyük desteği oldu. Kardeş ülkemize Samsun olarak borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Ben sanayicilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Samsun’a bu yakışırdı. Oradaki arkadaşlarımız sıkıntı çekmesinler küçük bir medikal sıkıntı yüzünden oradaki çocuklarımız, büyüklerimiz sıkıntı çekmesin” diye konuştu.
Karabağ’ın 30 yıllık esaretten sonra Azerbaycan’ın öz topraklarına döndüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün Samsun’da güzel bir birliktelik örneğini yaşıyoruz. Can Azerbaycan, tek millet iki devlet kardeş ülkemiz Azerbaycan, Karabağ’da 30 yıllık esaretten sonra kahramanca verilen mücadelenin neticesinde işgal topraklarını tekrar öz topraklarına dönüştürdü. Biz de bununla gurur duyduk, mutlu olduk. Samsun özellikle cerrahi aletler, ilaç sanayi ve medikal ürün üretimi noktasında Türkiye’nin en önemli kümelenme noktalarından biri. Bu kapsamda yapılan yardım çok anlamlı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak MEDİKÜM ve ASKON üyesi firmalardan temin edilen yardım ürünlerinin ulaşımını sağlıyoruz. Ortaya koydukları duyarlılıktan dolayı MEDİKÜM, ASKON başkanlarımıza ve üreticilere teşekkür ediyorum. Samsun her türlü afette, savaşta, özel durumlarda dünyanın her yerine destek noktasında üzerine düşeni yapmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
ASKON adına açıklama yapan Ahmet Alp Doğru, Samsun’da üretilen tıbbi malzemelerden oluşan yardım tırını Azerbaycan Millî Savunma Bakanlığı'na gönderdiklerini söyledi.
MEDİKÜM Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir ise, “Karabağ’daki savaş bizi çok derinden etkiledi. Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde bizle sanayiciler olarak böyle bir yardım yapmayı düşündük. Beraber bunu organize ettik. Umarım bir nebze de olsa acılarını dindiririz. Umarım bundan sonra böyle açılar yaşanmaz. Her daim ‘iki devlet, tek milletiz’ her daim yardıma hazırız” şeklinde konuştu.
Törene denk gelen ve Samsun’da öğrenci olan Azerbaycanlı Fidan Aliyeva gözyaşlarına hâkim olamadı. Teşekkürlerini ileten Aliyeva, “Türkiye’nin kardeş olduğunu her zaman biliyorduk. Bu savaşta yanımızda olduğunuzu tekrar dünyaya gösterdiğiniz için kendim adına, ailem adına ve halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından tıbbi malzeme bulunan tır yolcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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