Kovid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

– Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Kovid19 pozitif hastaya temas durumunda, ameliyat öncesi ya da bir cerrahi operasyon işlemi öncesinde test yaptırmanın sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayarak test sonuçlarının aynı gün alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kovid19 salgını ile daha önce farklı hastalıklarda kullanılan PCR testi ve antikor testleri kişilerin gündelik hayatında önemli rol almaya başladı. Liv Hospital Samsun Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül testler konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

Kovid19 Testleri konusunda bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR yöntemin adıdır. PCR (Polymerase Chain Reaction Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi korona virüsü salgını nedeniyle sık sık gündeme gelen bir testtir. PCR; vücutta herhangi bir virüs ya da bakterinin adedi çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir. Çok uzun yıllardır kullandığımız PCR; Hepatit B, Hepatit C, HIV gibi virüs miktarının çok önemli olduğu durumlarda da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Korona virüsünde de miktarının çok az olduğu durumlarda da ortaya çıkarılması gerekir ki tedaviye başlanabilsin. Özetle PCR yöntemi; vücut sürüntü yöntemleri ile çalışılan yani üst solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir genetik testtir. Korona virüsü PCR testi ile bu virüsün varlığı, kişinin virüse maruz kalıp kalmadığı saptanmaktadır” açıklamasında bulundu.

PCR testi nasıl yapıldığı konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR testi, kulak temizleme çubuğuna benzer yapıda; iki ucu pamuklu uzun bir çubuk yardımıyla burun ve boğazdan sürüntü alınarak yapılır. Hastalık belirtisi gösteren veya hasta bir kişiyle temas eden herkese PCR testi yapılabilir. Herhangi bir yaş kriteri yoktur. Hastanemizde yapılan PCR testi ile sonuç aynı gün içerisinde belli olmaktadır” diye konuştu.



Ne zaman PCR testi yaptırmalıyım?

Hangi durumlarda testin yapıldığı sorusunun önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şu yanıtı verdi: “Hastalık belirtilerinden kuru öksürük, ateş, ishal, vücut ağrısı ve kokutat kaybı gibi belirtiler hissettiğiniz zaman hastalığınızın tespiti ve tedavisi için test yaptırmanız önemlidir. Kovid19’lu hastayla temasta bulunduğunuzda yakın zamanda görüştüğünüz ve temas kurduğunuz kişilerden testi pozitif çıkan olduysa hastalık size de bulaşmış olabilir. Bu sebeple geç kalmadan test yaptırırsanız hem tedaviye geç kalmamış hem de hastalığın yayılmasını engellemiş olursunuz. Ameliyata girecekseniz; herhangi bir cerrahi operasyon ya da işlem yaptıracaksanız, öncesinde test yaptırmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Yurt dışına çıkacağınız zaman bazı ülkelere giriş için de korona virüsü testi istenmektedir. Bu ülkelere gideceğiniz zaman test yaptırıp sonucunuzu vakit kaybetmeden alabilirsiniz”



Antikor testi nedir?

Birçok hastanın antikor testinin ne olduğu sorusuna yanıt aradığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Antikor testi, kişiden alınan kan örneğinde belirli bir antikorun varlığının saptanması ya da varsa miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri belirli bir antikor türüne odaklanır. Antikor, vücutta yabancı maddelere karşı savaşan proteinlerdir. Antikorlar, yabancı maddeleri vücuttan atmak için onlara bağlanır ve bağışıklık sistemi için kompleksler oluşturur. Örnek vermek gerekirse, en çok yapılan antikor testleri IgM, IgG ve IgE'dir. Antikor testlerinin yapılma amacı en genel şekli ile şunlardır; belirli bir mikroorganizmaya karşı gelişen bağışıklık durumunu değerlendirmek, belirli bir enfeksiyonun seyrini izlemek, bulaşıcı bir antijene maruz kalma durumunu değerlendirmek, transfüzyon reaksiyonu ya da nakledilen bir organın vücut tarafından reddedilme nedenlerini araştırmak; alerji, hepatit, HIV, karaciğer hastalıkları, frengi, lupus, tiroid ya da otoimmün bozukluklardan kaynaklanan problemleri teşhis etmek. Antikor testi çeşitleri, vücudunda daha önce mikroorganizmaya temas eden veya temas ettiği düşünülen kişilere uygulanır” ifadelerini kullandı.



Antikor testi ve Kovıd19 ilişkisi nedir?

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, antikor testinin Kovid19 ile ilişkisini ise şöyle açıkladı: “Antikor testi korona virüsü pandemisi nedeniyle son dönemde oldukça sık duyulmaya başlanan bir test haline gelmiştir. Salgın nedeniyle tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın yayılmasının önleme çalışmaları kapsamında antikor testleri yaparak özellikle yeni tip korona virüsüne karşı bağışıklığı olan kişiler tespit edilmeye başlanmıştır. Kovid19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır. Antikor testi Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Tüm bu testler hastanemizde yapılmakta ve aynı gün kişi test sonucunu alabilmektedir. Herhangi bir şikâyette veya Kovid19 olduğu saptanan biriyle temas ettiğinde kişiler mutlaka hastaneye gitmelidir”

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