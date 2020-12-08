Samsun’da korona denetimlerinde 1165 şahsa 1 milyon 977 bin TL ceza

Samsun’da polis ve jandarma ekipleri tarafından korona virüsü tedbirlerine yönelik son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 1165 şahsa 1 milyon 977 bin 495 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 86 şahsa 44 bin 796 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1008 şahsa 1 milyon 751 bin 797 TL olmak üzere toplamda 1094 şahsa 1 milyon 796 bin 593 TL idari para cezası uygulanmıştır. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 6 şahsa 2 bin 352 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 şahsa 178 bin 550 TL olmak üzere toplamda 71 şahsa 180 bin 902 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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