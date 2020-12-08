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Yüksek riskli Samsun’da bulaş kaynağı "akraba ziyaretleri" İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aynı soyadından 7 kişiye kadar pozitif vakalar var" "Karantinaya uymayanların olduğu yurtta aktif 47 kişi kalıyor" "Vatandaşlar ilaç kullandıkları zaman vaka sayılarımız azalacaktır"

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, korona virüste yüksek riski illerden biri olan Samsun'da, vaka artışının başlıca nedenlerinin "akraba ziyaretleri" ve ilaç kullanımında vatandaşlarının "tereddüt etmesi" olduğunu söyledi.

Yüksek riskli Samsun’da bulaş kaynağı "akraba ziyaretleri" İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aynı soyadından 7 kişiye kadar pozitif vakalar var" "Karantinaya uymayanların olduğu yurtta aktif 47 kişi kalıyor" "Vatandaşlar ilaç kullandıkları zaman vaka sayılarımız azalacaktır"

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, korona virüste yüksek riski illerden biri olan Samsun’da, vaka artışının başlıca nedenlerinin "akraba ziyaretleri" ve ilaç kullanımında vatandaşlarının "tereddüt etmesi" olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Samsun’da, son 15 günde korona virüs grafiği yükselişe geçti. Alınan bütün önlemlere rağmen Karadeniz Bölgesi’nin en hareketli illerinden biri olan Samsun’da özellikle akraba ziyaretlerinin çok olması aynı soyadına sahip 7 kişiye kadar uzanan vakalara neden oluyor.
Son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Geldiğimiz noktada mevsimsel etkiler, havaların soğuması, vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda olması nedeniyle son 15 gündür vaka grafiğimiz arttı. Sayılarımız artıyor. Biz bunun önüne geçmek için önlemler aldık. Vatandaşlarımızın kurallara uyarsa önümüzdeki günlerde vaka sayılarını azalmış bir şekilde göreceğiz. Ev ve akraba ziyaretlerinin fazla olması ister istemez hareketliliğin fazla olması salgını biraz daha yaymaktadır. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde Samsun’daki bulaş kaynağının daha çok ev ortamlarındaki ziyaretlerde, akraba içi ilişkilerde olduğunu gördük. Aynı soyadından 7’ye kadar uzanan pozitif vakaları görebiliyoruz. Ortalama bir aileden 5 kişinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte Samsun geçiş güzergahı, Karadeniz’e açılan kapı. İster istemez bir trafik hareketliliği mevcuttur. Bunlar da kalabalık ortamlarda, daha fazla kalabalık oluşturarak vakaların artmasına neden olmuş oluyor" diye konuştu.

"Samsun’da vatandaşlar ilaç kullanmakta tereddüt ediyor"
Samsun’daki vakaların azalmamasının nedenlerinden birinin de ilaç kullanımı ile ilgili olduğunu ifade eden Müdür Oruç, "Samsun için diğer bir konumuz da ilaç kullanımının az olmasıdır. Vatandaşlarımızın ilaç kullanımında tereddüt etmesidir. Vatandaşlar ilaçları tam olarak kullandıkları zaman ve karantina kurallarına uydukları zaman vaka sayılarımız azalacaktır. Mevsimsel grip ve havaların soğuması ile vaka sayılarının artacağını öngörmüştük. Bundan yaklaşık 34 ay önce gerekli tedbirleri almak için kolları sıvamıştık. Son günlerde yoğun bakım sayılarını da arttırmış olduk. Pozitif olan vakalarımızın ilaçlarını düzenli ve doğru bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bunları yaparsak vakaların önüne geçebileceğiz" şeklinde konuştu.

"Kovid19 için ilave yataklar ekledik"
Korona virüs (Kovid19) için hastanelerde ilave ek tedbirlerin alındığı söyleyen Oruç şöyle devam etti:
"Kovid19 için mevcut servis yataklarına ilave yataklar ekledik. Bakanlığımızın da desteği ile solunum cihazları, monitörler gibi cihazlarımız geldi. Vaka sayıları bu şekilde giderse tolere edebileceğiz. Vaka sayılarında artış yaşanırsa yeni tedbirler ve yeni yoğun bakımlar açmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz, önümüzdeki günlerde hizmete alacaklarımız var. Vaka sayılarının artması ister istemez hastanelerdeki iş yükümüzü arttırıyor. Her geçen gün ağır hasta sayımızı da arttırmaktadır. Bunların önüne geçebilmek lazım. Bunların önüne geçebilmek için topyekun bir mücadele gerekiyor. Herkesin karantina kurallarına ve izolasyon kurallarına uyması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesi gerekiyor."

"Karantina yurdunda47 kişi kalıyor"
Evlerde izole olması gerekirken dışarı çıkanların götürüldüğü Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’nda 47 kişinin kaldığına dikkat çeken Oruç, "Karantina kurallara uymayanların götürüldüğü yurtta şu anda 47 kişi kalıyor. Şu an bir artış yok. Bizim denetimlerimiz daha da sıkılaştı. İlk dönemlerde daha fazla artış vardı. Riskli vatandaşların evde kalma konusunda biraz daha duyarlı oldular. Her gün çeşitli toplantılar yapıyoruz. Her gün yeni bir fikirle yeni tedbirle toplantıları bitiriyoruz. Bir sıkıntı varsa, alınacak yeni bir tedbir muhakkak gelecektir. Burada önemli olan vatandaşımızın kurallara riayet etmesidir. Vatandaşlarımızın kendi tedbirini kendi almasını istiyoruz. Herkesin kendisinin doktoru olmasını istiyoruz. Bunları yaparsak gereksiz bir durumda dışarıya çıkmaya gerek kalmayacaktır. Kalabalık yerleri girilmeyecektir. Akraba ve eş, dost ziyaretleri ertelenecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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