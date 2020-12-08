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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mide küçültme ameliyatı ile 9 ayda 58 kilo verdi

İHA

Mide küçültme ameliyatı ile 9 ayda 58 kilo verdi

Mide küçültme ameliyatı olan genç kadın 9 ayda 58 kilo vererek 135 kilodan 77 kiloya düştü.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından mide küçültme ameliyatı olan Gizem Karakaş, 9 ayda 58 kilo verdi. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının sonucunda ortaya çıkan kilo sorunu, bazı sağlık problemlerini de ortaya çıkardığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Kiloyla birlikte ortaya çıkan şeker hastalığından yüksek tansiyona kadar birçok sağlık problemi için kişi ne kadar diyet yapsa ne kadar spor yapsa da kilo vermede sıkıntı yaşayabiliyor. Bu anlamda hastalarımız bize başvuruyorlar. Kendilerine yapılacak tedaviler hakkında bilgiler veriyoruz. Samsun da yaşamını sürdüren Gizem Karakaş adlı hastamız bize başvurduğunda 135 kiloydu. Kiloya bağlı olarak bazı sorunlar yaşıyordu. Kendisine tüp mide ameliyatı yaptık” dedi.
Mide küçültme ameliyatı hakkında bilgi veren Volkan Kınaş, “Laparoskopik operasyon ile midenin yemek borusu ve bağırsakla devamlılığını sağlayacak tüp şeklinde bir parçası korunarak, mide gövdesinin büyük bölümünün çıkarılması işlemine diyoruz. Burada midenin en çok esneyip genişleyen ve iştahı yöneten kısmı çıkartılır. Mide hacmini azaltmak yoluyla alınan gıda miktarının düşürülmesi hedeflenerek, iştah kontrolü ve doyma hissi üzerinde etki sağlanır. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan veya 3540 arasında olup, obezite ile ilişkili şeker hastalığı, hipertansiyon, eklem problemleri, uyku apnesi gibi olan hastalar bu ameliyat için uygundurlar. Gerek ameliyat öncesi, gerekse de ameliyat sonrasında alanında uzman bir ekibimiz her zaman hastamızın yanındadır. Her zaman diyoruz biz bir aile gibiyiz. Ameliyat oldu, hastamızı evine yolladık gitti, bitti diye bir durum söz konusu değil. Hastamız bize her zaman ulaşabildiği gibi, ekibimizde her zaman hastamızın sağlığını takip etmektedir. Gizem hanımda bu hastalarımızdan birisidir. Kendisi 9 ayda 58 kilo vererek 135 kilodan 77 kiloya düştü. Yaşadığı sağlık sorunlarını geri de bıraktı. Özgüveni yerine geldi. Kendini çok mutlu hissediyor” diye konuştu.

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