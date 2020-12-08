Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

İHA

Başkan Deveci sosyal medyada gördüğü ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

Kent gönüllülerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli evladı ile yaşam mücadelesi veren fedakar annenin öyküsünü gören Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekiplerini harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi ailenin evi, Atakum Belediyesi tarafından yenilenerek kışa hazır hale getirildi.
Yaşam alanları yangın ve doğal afetlerde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Atakum Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve olumsuz koşullarda barınmak zorunda kalan Atakumlulara da destek oluyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kent gönüllülerinin sosyal medya paylaşımlarından; hastalığı nedeniyle çalışamayan ve bir bölümü hayırseverler tarafından inşa edilen evde engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren annenin öyküsünü gördü. Kent gönüllülerinin aile için yaptığı destek çağrısını sosyal medya üzerinden yanıtlayan Başkan Deveci, ihtiyaç sahibi ailenin evindeki eksiklerin Atakum Belediyesi tarafından tamamlanacağı sözünü verdi. Başkan Cemil Deveci’nin talimatının ardından aileyi Büyükoyumca Mahallesi’nde ziyaret eden belediye ekipleri, inşası yarım kalan evdeki eksikleri belirledi, ihtiyaç listesi oluşturdu. Ekip planlaması ve malzeme temininin ardından Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, evin kışa hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

Çatıdan zemine tüm eksikler giderildi
Evi kış koşullarına hazır hale getirmek için öncelikle dış sıvayı Samsun’un iklim koşullarına uygun şekilde yenileyen ekipler, tavandan su alan konutun üzerine çatı inşa etti. Böylece yağışın yoğun olduğu dönemlerde rutubetlenen ev, olumsuz koşullardan izole hale getirildi. İç ve dış kısımları boyayarak yaşam alanlarını kullanılabilir şartlara kavuşturan ekipler, engelli evladı ile zor günler geçiren annenin evini kış aylarını sorunsuz atlatabilecekleri duruma getirdi. Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Atakumlu ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.
Göreve gelmeden önce, “Benim iki elim Atakumluların omzunda olacak” sözünü sık sık tekrar ettiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Toplum olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Anadolu’nun dayanışma kültürüne en çok ihtiyaç duyduğumuz sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Yerel yönetimler bu dönemde tarihi bir sorumluluğa sahip. Atakum Belediyesi olarak komşularımızın sorunlarını yakından izliyoruz, hızlı ve etkin çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. ‘Komşuluk hukuku’ denildiğinde bunu anlamamız gerekiyor. Pandemi döneminin başlangıcında Atakum’un bütçesini; kent sakinlerinin sağlığı, beslenmesi ve mutluluğu için kullanacağımızı söylemiştim. Şu anda tüm imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Samsunlu yardımseverlerin de katkılarıyla kentteki tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız” dedi..

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı Cumhurbaşkanı kuraklık tehlikesine dikkat çekmişti, Türkiye’nin 3. büyük barajından korkutan görüntüler
YEREL HABERLER Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada ...
Mide küçültme ameliyatı ile 9 ayda 58 kilo verdi
YEREL HABERLER Mide küçültme ameliyatı ile 9 ayda 58 kilo verdi
Yüksek riskli Samsun’da bulaş kaynağı "akraba ziyaretleri" İl Sağlık Müdürü Oruç: "Aynı soyadından 7 kişiye kadar pozitif vakalar var" "Karantinaya uymayanların olduğu yurtta aktif 47 kişi kalıyor" "Vatandaşlar ilaç kullandıkları zaman vaka sayılarımız azalacaktır"
YEREL HABERLER Yüksek riskli Samsun’da bulaş kaynağı "akraba ...
Vergi Dairesi’nden 'yapılandırma' çağrısı
YEREL HABERLER Vergi Dairesi’nden 'yapılandırma' çağrısı
Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açıyor
YEREL HABERLER Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açıyor
Samsun’da korona denetimlerinde 1165 şahsa 1 milyon 977 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun’da korona denetimlerinde 1165 şahsa 1 milyon ...
Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif´ten `iyi hal´ indirimi tepkisi
YEREL HABERLER Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif´ten `iyi hal´ ...
FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı
Kovid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün
YEREL HABERLER Kovid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün
Samsun'da eski ortaklarını kaçırdıkları iddia edilen 4 kardeş, tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da eski ortaklarını kaçırdıkları iddia edilen ...
Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti
Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi ...
Freni boşalan vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Freni boşalan vincin çarptığı otomobildeki anne ve ...
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Samsun'da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
Samsun’dan Karabağ’a bir tır tıbbi yardım Vali Dağlı: “Kurtuluşun başladığı şehirden, kurtulmuş olan Karabağ’a”
YEREL HABERLER Samsun’dan Karabağ’a bir tır tıbbi yardım Vali Dağlı: ...
Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması "Samsun'da oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık" "Önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması "Samsun'da ...
Korona virüsü tekstilci esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüsü tekstilci esnafını da vurdu
Bafra Belediyesi karantinadaki vatandaşlara desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi karantinadaki vatandaşlara desteğini ...
Koronavirüs vakaları artan Samsun´da risk haritası kırmızıyla kaplandı
YEREL HABERLER Koronavirüs vakaları artan Samsun´da risk haritası ...
80 yıllık su sorununa baraj çözümü
YEREL HABERLER 80 yıllık su sorununa baraj çözümü
OMÜ’de mezun buluşmaları pandemi sürecinde online olarak devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ’de mezun buluşmaları pandemi sürecinde online ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X