Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı karaca, jandarma ekibi tarafından veterinere götürüldü.
Çarşamba ilçesi Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Bayramli Mahallesi'nde Çevre Koruma Timi ile birlikte yürütülen devriye çalışması sırasında sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı karaca bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralı karaca jandarma aracına alınarak veterinere götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan karacanın, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER
2020-12-08 15:42:23
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