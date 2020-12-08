FETÖ'den gözaltına alınan ihraç üsteğmen tutuklandı

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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamından meslekten ihraç edilen üsteğmen, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan D.D. sevk edildiği Samsun Adliyesinde adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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