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Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Vakaların büyük çoğunluğunu aile içi ziyaretler oluşturuyor” “Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılacak”

İHA

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Vakaların büyük çoğunluğunu aile içi ziyaretler oluşturuyor” “Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı’nda 30 madde görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. 27 gündem ve 3 gündem dışı olmak üzere görüşülen 30 maddenin tamamı, ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, son zamanda artan Kovid19 vaka sayıları ve ruhsatsız yapılaşma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Vakaların büyük çoğunluğunu aile içi ziyaretler oluşturuyor”
Türkiye’de en çok vaka artışının yaşandığı illerden biri olan Samsun’daki son durumu değerlendiren Mustafa Demir, “Pandeminin başından beri virüsün yayılımını önlemek konusunda hepimizin bir gayreti oldu. Samsun bölgenin merkezi ve insan hareketliliğinin çok yoğun olduğu bir şehir. Karadeniz’deki 4 ulaşım arterinin geçiş noktası konumunda. Yaz süreci, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı süreçleri geldi. Sonbahara doğru da yoğun bir düğün trafiği, kapalı mekanlarda aile içi ziyaretler oldu. Son dönemlerde Türkiye’de şu anda pandeminin yayılımı itibariyle sayı ve oran olarak önde olan illerdeyiz. Büyük bir gayret içerisindeyiz. Tedbirlerin uygulanması, kapalı mekanlardaki programların en aza indirilmesi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da büyük bir uyum oldu. Önemli bir süreçteyiz. Pozitif çıkma noktasında sayımızın ve hasta sayılarının hızla düşürülmesi noktasında beklentimiz var. Bu sorumluluk halkımızla birlikte hepimizindir. Bu salgının son bulmasını ümit ediyoruz. Maske çok önemli. Yayılımı önleme konusundaki en önemli enstrüman maske. Sosyal mesafe de çok önemli. Aile içi ziyaretler de çok önemli. Çünkü bir ailede 1 kişide virüs çıktığında tamamına yayılabiliyor. Şu andaki vakaların ağırlıklı bir bölümünün de bundan kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu konudaki hassasiyetin artarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılacak”
Kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkılacağını açıklayan Demir, “Ruhsatsız yapılarla mücadele büyük bir hızla devam ediyor. Kaçak yapılarla ilgili ilçe belediyelerinin tespitleri var. Biz de bunu takip ediyoruz. Bu konu üzerinde duruyoruz. İlçe belediyelerin gerekli süreçleri işletip, kesinlikle ruhsatsız yapılaşmaya müsaade edilmemesini, bu konuda bir başlangıç yapılmışsa da derhal onların yıkılmasını duyurmayı hedefliyoruz. Tespitten sonra yıkılımı gerçekleşmemesi durumunda 3 aylık bir süreden sonra kesinlikle bu tür (kaçak ve ruhsatsız) yapıların tamamı yıkılacaktır. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu süreci sıkı bir şekilde işletmemiz gerekiyor. Samsun önemli bir şehir. Vatandaşı ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya sevk eden bizlik bir şey varsa onu birlikte düzeltelim. Plan ve arazi noktasında eksiğimiz varsa tamamlarız ama öyle olmadığı halde kaçak yapılaşmaya asla fırsat vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cemal Yeşilyurt’un ismi Tekkeköy’ün en güzel caddesine verilecek
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında gündem dışı bir madde önerdi. Yakın zamanda hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt’un isminin Tekkeköy’de bulunan 3,5 km uzunluğundaki 23 Nisan Caddesi’ndeki yola verilmesini kapsayan maddeyi öneren Hasan Togar’ın isteği, meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla önce gündeme alınıp, daha sonra komisyona havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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