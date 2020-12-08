TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1

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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Savicevic’in ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas’ın şutu üstten auta çıktı.

5. dakikada sol kanattan ceza sahana topu taşıyan Anane’nin şutunda Yameogo topu kendi kalesine gönderdi. 01

10. dakikada Guido’nun pasında topla buluşan Burak’ın şutunu Menemenspor defansı çizgiden çıkarttı.

13. dakikada Guido’nun pasında topu kaleye yollayan Nadir’in şutu defansa da çarparak filelerle buluştu. 11

22. dakikada Burak Çalık’ın ceza sahasında şık çalımlarının ardından topla buluşan Guido’nun şutunu kaleci Selmani parmaklarının ucuyla çeldi.

68. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunu Nurullah parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

87. dakikada Gyasi'nin ortasına ceza sahası içinde Guido'nun şutunu kaleci Selmani çizgi üzerinden çeldi.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge x, Erkan Akbulut xx, Burak Cansız xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xx, Yameogo x (Muhsin dk. 66 x), Yalçın Kılınç x, Kerem Can Akyüz x, Ferhat Çulcuoğlu x (Rahman dk. 77 x), Savicevic x (Oğuz dk. 66 x), İlyas Kubilay Yavuz x (Gyasi dk. 71 x), Burak Çalık x (Ahmethan dk. 77 x), Guido Koçer xx, Nadir Çiftçi xx

Yedekler: Furkan, Plumain, Yunus Emre, Ertekin, Enes İslam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Ömer Şahbaş x, Furkan Bayır x, Emre Adıgüzel x (Yusuf dk. 83 x), Adamu x, Taşkın Çalış xx, Olatunbosun xx, Tayfun Aydoğan x, Anane xx (Mehmet dk. 86 ?), Kamara x (David dk. 90+4 ?)

Yedekler: Amir, Murat, Emir, Cem, Berkan, Vedat, Kubilay

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Nadir (dk. 13.) (Samsunspor), Yameogo (dk. 5 k.k.) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Nadir, Kerem (Samsunspor), Adamu, Ömer (Menemenspor)

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