Evinin yanmasına gözyaşı döken o anne yardım bekliyor

Samsun'da 5 yaşındaki oğlunun çakmakla oynaması sonucu evleri yanarak büyük hasar gören aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Erol ve Sevilay İçlek isimli çiftin 5 yaşındaki oğulları çakmakla oynarken evi yaktı. Evlerinde bulunan televizyondan kanepeye, buzdolabından yatağa kadar birçok eşya kullanılamaz hale gelirken, aile kış günü evsiz kaldı. Ailenin durumuna duyarsız kalmayan İlkadım Belediyesi evin elektrik düzeneğini ve duvarlarını yeniden onarmak için çalışmalara başladı.



"Her şeyim battı, mahvoldu"

Yetkililer ve hayırseverlerden yardım isteyen anne Sevilay İçlek, "Sobayı yakmak için odaya gittim. Çakmak elimdeydi ve sobayı yaktım. Ufak oğlum yanıma geldi ve çakmağı elimden aldı. Arka odaya kaçtı. Sonrasını görmedim. Odada minderleri mi veya tülü mü yaktı bilmiyorum. O sırada ben mutfağa gittim. Ocakta yemek vardı, onun altını söndürmeye gittim. Odadan çıkan ateşi, dumanı görünce yemek falan hep gitti aklımdan. Korkunca eşimi çağırdım. Eşimle birlikte musluktan kovaları doldurduk. Elimize ne geçtiyse yangını söndürmeye çalıştık. Söndürebildiğimiz kadar söndürmeye çalıştık. Sonradan komşular itfaiyeyi çağırdılar. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Bizde bir şey yok. Evimizde hasar var. Televizyonum, yataklarım, koltuğum, yorganlarım, sandığım yandı. Tüllerim, güneşliklerim yandı. Şu anda annemde kalıyorum. İnsanlardan isteğim evde kullanabileceğim, halı, koltuk, tül yardımı yapabilirler. Her şeyim gitti. Evde temiz bir şeyim kalmadı. Her şeyim battı, mahvoldu" dedi.

Kullanılamaz halde olan evde kalamayacak durumda olan aile, 2 çocuklarıyla birlikte anne Sevilay İçlek'in annesinin evinde kalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.