Samsun'da polise iletişim eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüklerinde verilmesi kararlaştırılan ‘Trafik Denetlemelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) katkılarıyla tamamlandı.

23 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu Gül Şanlı, Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz, Öğr. Gör. Mustafa Selim Altınışık ve Arş. Gör. Doğan Güneş Temli’nin sunumlarıyla tamamlandı. Çeşitli uygulamaların yapıldığı eğitim Trafik Şube Müdürü Başkomiser Zafer Yazıcıoğlu’nun teşekkür plaketlerini takdim etmesiyle sonlandı.

Eğitim sürecini değerlendiren OMÜ PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, “Güzel ve verimli bir eğitim süreci gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca bizler için önemli bir yeri ve değeri olan emniyet teşkilatımıza katkı sağlamak mutluluk verici. Bu bağlamda Emniyet personelimize de teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

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