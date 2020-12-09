Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu aratıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu aratıyor

İHA

Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu aratıyor

Geçen yıl ilk 12 haftada 28 puan toplayıp, 23 gol atan Samsunspor bu sezon ilk 12 haftada 21 puan toplayıp, 16 gol kaydederek geçen sezonu arattı.
Bu sezon TFF 1. Lig’de toplam 12 maça çıkan Samsunspor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Rakip filelere 16 gol kaydeden kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Samsunspor oynadığı 12 maçın 6’sında kalesini gole kaparken, 6 maçta ise toplam 10 yedi.
Geçen yıl 20192020 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor, sezonun ilk 12 haftasında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan toplamıştı. Bu maçlarda rakip filelere 23 gol atan kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol görmüştü. Bu yıl yeni yükseldiği TFF 1. Lig’de ilk 12 haftada geçen yıl topladığı puandan 7 puan daha az toplayan kırmızıbeyazlılar ayrıca geçen seneye oranla 7 gol daha az atıp, 5 gol de daha fazla yedi.

Nurullah 1 sezonda yediği golü neredeyse ilk 12 haftada yedi
Geçen yıl tescil edilen ligde 28 maçta görev alan kaleci Nurullah Aslan bu maçların tamamında 11 gol yiyerek, geçen sene Türkiye profesyonel futbol liglerinde en az gol yiyen kaleci olarak tarihe geçmişti. Geçen yıl ilk 12 haftada sadece 5 gol yiyen Nurullah, 28 maçta ise toplam 11 gol yemişti. Öte yandan Nurullah geçen sezon ilk 12 haftada 9 maçta kalesini gole kapatmış ve sadece 3 maçta gol yemişti. Bu sezon TFF 1. Lig’de oynanan ilk 12 maçta toplam 10 gol yiyen kaleci Nurullah 6 maçta kalesini gole kapatırken, 6 maçta ise toplam 10 gol yedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor hafta sonu Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da polise iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Samsun'da polise iletişim eğitimi
Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Evinin yanmasına gözyaşı döken o anne yardım bekliyor
YEREL HABERLER Evinin yanmasına gözyaşı döken o anne yardım bekliyor
Mehmet Ali Beşel: "Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmek iyidir"
YEREL HABERLER Mehmet Ali Beşel: "Samsunspor deplasmanından 1 puanla ...
Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"
Yılport Samsunspor - Menemenspor: 1-1 
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Menemenspor: 1-1 
Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını kaptırdı
YEREL HABERLER Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını ...
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen ...
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1
Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü
YEREL HABERLER Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü
Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
TMO deposundan 15 çuval fındık çaldılar
YEREL HABERLER TMO deposundan 15 çuval fındık çaldılar
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü ...
Sosyal medyada bahis tuzağına düşerek 67 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Sosyal medyada bahis tuzağına düşerek 67 bin lira ...
Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Vakaların büyük çoğunluğunu aile içi ziyaretler oluşturuyor” “Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılacak”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir meclis toplantısı Samsun Büyükşehir ...
Barajda kaybolan kadını balıkçılar buldu
YEREL HABERLER Barajda kaybolan kadını balıkçılar buldu
Baraja atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Baraja atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı
FETÖ'den gözaltına alınan ihraç üsteğmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan ihraç üsteğmen tutuklandı
Polisler, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu'na çocuk oyun alanı kurdu
YEREL HABERLER Polisler, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ...
Başkan Togar: “Tüm imkanlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Başkan Togar: “Tüm imkanlarımızı seferber ettik”
Başkan Demir: “Bizce çok gereksiz bir grev kararı alındı”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Bizce çok gereksiz bir grev kararı ...
Bafra Belediyesi’nden engelliler için şarj istasyonu
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi’nden engelliler için şarj istasyonu
Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
YEREL HABERLER Jandarmanın yaralı bulduğu karacaya tedavi
Mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X