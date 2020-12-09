Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu aratıyor

Geçen yıl ilk 12 haftada 28 puan toplayıp, 23 gol atan Samsunspor bu sezon ilk 12 haftada 21 puan toplayıp, 16 gol kaydederek geçen sezonu arattı.

Bu sezon TFF 1. Lig’de toplam 12 maça çıkan Samsunspor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Rakip filelere 16 gol kaydeden kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Samsunspor oynadığı 12 maçın 6’sında kalesini gole kaparken, 6 maçta ise toplam 10 yedi.

Geçen yıl 20192020 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor, sezonun ilk 12 haftasında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan toplamıştı. Bu maçlarda rakip filelere 23 gol atan kırmızıbeyazlılar, kendi kalesinde ise 5 gol görmüştü. Bu yıl yeni yükseldiği TFF 1. Lig’de ilk 12 haftada geçen yıl topladığı puandan 7 puan daha az toplayan kırmızıbeyazlılar ayrıca geçen seneye oranla 7 gol daha az atıp, 5 gol de daha fazla yedi.



Nurullah 1 sezonda yediği golü neredeyse ilk 12 haftada yedi

Geçen yıl tescil edilen ligde 28 maçta görev alan kaleci Nurullah Aslan bu maçların tamamında 11 gol yiyerek, geçen sene Türkiye profesyonel futbol liglerinde en az gol yiyen kaleci olarak tarihe geçmişti. Geçen yıl ilk 12 haftada sadece 5 gol yiyen Nurullah, 28 maçta ise toplam 11 gol yemişti. Öte yandan Nurullah geçen sezon ilk 12 haftada 9 maçta kalesini gole kapatmış ve sadece 3 maçta gol yemişti. Bu sezon TFF 1. Lig’de oynanan ilk 12 maçta toplam 10 gol yiyen kaleci Nurullah 6 maçta kalesini gole kapatırken, 6 maçta ise toplam 10 gol yedi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor hafta sonu Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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