Uzun süren bel ağrısı "AS" hastalığı olabilir

– Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Ankilozan spondilit (AS) 3 aydan uzun süren bel ağrısı ve sabah tutukluğu olan hastalarda düşünülmesi gereken bir hastalıktır” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, ankilozan spondilit hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Hastalığın tanımı ve belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Zahiroğlu, “Ankilozan spondilit (AS), bel ağrısı ile başlayan bel kemiği ile kalça kemiği arasındaki eklemin iltihaplanması ile seyreden kronik romatizmal bir hastalıktır. Bel bölgesi ve kalçada ağrı olduğu gibi sırtta, boyunda, omuzlarda, dizlerde, ayak bileklerde ağrı tutukluk, topuk ağrısı, göğüs kafesinde ağrı, gece ağrı ile uyanma, gözlerde kızarıklık gibi şikayetler de eşlik edebilir” dedi.

Hastaların karşılaştıkları durumları anlatan Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Hasta sabah uyandığında etkilenen vücut bölgesinde tutukluk hisseder ve bu tutukluk hareket etmekle yavaş yavaş yaklaşık 1 saatte açılır, gün içinde hareket ediyorsa ağrısını hissetmeyebilir çünkü ağrı hareketle azalabilir. Çok ilerleyen durumlarda omurga hareketi bütünüyle sınırlanabilir. Hastada kalıcı kamburluk, eklem hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Yaşam kalitesini azaltabilir. Fakat sadece bel ağrısı ve sabahları tutukluk şeklinde de görülebilir” diye konuştu.

Ankilozan spondilite neden olan faktörlerden bahseden Dr. Zahiroğlu, “AS erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Çocuklarda da ortaya çıkabilen bir hastalıktır. AS’nin nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte kalıtsal faktörler hastalığın ortaya çıkmasında önemlidir. Özellikle hastada HLAB27 adı verilen genetik yapının bulunması AS riskini artırır ama tek başına hastalığa neden olmaz. Bağırsak rahatsızlıkları da hastalığın oluşmasına katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Bel ağrısı nedenlerinden birinin de bu hastalık olabileceğini belirten Zahiroğlu,”3 aydan uzun süren bel ağrısı ve sabah tutukluğu olan hastalarda düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Bel fıtığı ve kireçlenme gibi bel ağrısı yapan nedenlerden ayrılması önemlidir. AS tanısında hastanın şikayetlerinin özellikleri, fizik muayene, kan testleri, radyolojik tetkikler ve HLAB27 tespiti önemlidir” ifadelerini kullandı.

