Tuvalete terk edilen 3 günlük bebek, devlet korumasında



Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin tuvaletine terk edilen 3 günlük kız bebek, 4 gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra devlet koruması altına alındı. Kurum bakımında kalacak bebek, Koruyucu Aile Programı'na dahil edilecek.

Olay, geçen 13 Kasım'da Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin tuvaletine, gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personelince bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebek bir süre Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi´nde gözlem altında tutuldu.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K.'nın, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi. E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KORUYUCU AİLE PROGRAMINA DAHİL EDİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bebek için devreye girdi. 4 gün hastanede gözetim altında tutulan bebek daha sonra bakanlığa ait çocuk yuvasına yerleştirildi, devlet koruması altına alındı. Konulan ismi açıklanmayan bebeğin bundan sonraki süreçte kurum bakımında kalacağı ve Koruyucu Aile Programı'na dahil edilerek aile yanında bakımının sağlanacağı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-12-09 13:03:37



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