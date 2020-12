Atakum Belediyesi'nin patili dostlara mama desteği 5 tonu aştı

Atakum Belediyesi’nin sevimli dostların yaşam haklarını koruma amacıyla oluşturduğu Sokak Canlıları Destek Ekibi, OcakKasım döneminde sokak hayvanlarına 5 bin 100 kilogram mama ile destek oldu. Atakum’da yaşayan patili dostlar, belediyeyurttaş dayanışması ile beslenme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; beslenme, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı sokak canlılarının yaşam haklarını koruyor. Korona virüsü pandemisinin ilk günü devreye aldığı acil eylem planıyla birlikte patili dostlar için kapasitesini artıran Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi, her gün sahada gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak canlılarının yaşamına dokunuyor. Ekipler, 2020 yılının ilk 10 ayında patili dostlara 5 ton 100 kilogram mama ulaştırdı. Atakum Belediyesi’nin desteği ile kent sokaklarında yaşayan binlerce can dost aç kalma tehlikesinden uzaklaşmış oldu. Korona virüsüyle mücadele tedbirlerinin uygulandığı dönemde boşalan sokaklar ve kapanan işletmeler nedeniyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak canlıları için besleme noktalarının sayısını 135'e yükselten Atakum Belediyesi ekipleri, oluşturdukları dijital besleme haritasıyla da ilçedeki tüm beslenme noktalarını tek platformda topladı.



Hayvanseverlerden mama desteği

YurttaşBelediye dayanışmasının en güzel örneğinin sokak canlıları için oluştuğu Atakum'da, hayvansever kent sakinleri, https://bit.ly/atakumcandostlar bağlantısından erişebildikleri harita sayesinde kendilerine en yakın noktaya mama desteği sağlanmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'ye örnek olan dayanışma ile sokak hayvanları aç kalmıyor. Yurttaşlar akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan kolaylıkla erişebildikleri besleme noktalarına kendileri ulaşarak mama bırakabiliyor. Bunun yanı sıra Belediyesi'ne de mama bağışında bulunabiliyor. Kentin dört bir yanında yer alan besleme noktalarını sürekli kontrol eden Atakum Belediyesi ekipleri, bu noktaları virüs tehdidine karşı dezenfekte edip mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor. Ekipler, kış aylarında yiyecek bulmaları zorlaşacak olan sokak canlıları için kapsamlı bir besleme programı uygulayacak. Kentte hiçbir sokak canlısının aç kalmamasını hedefleyen Atakum Belediyesi ekipleri, 2020 yılının ilk 10 ayında patili dostlar için 5 ton 100 kilogram mama ile besleme yaptı. Bu mamaların 280 kilogramı hayvanseverler tarafından Atakum Belediyesi'ne bağışlandı.



Tek sorun 'atık yemekler'

Atakum'un sokak canlısı nüfusu yüksek bölgelerine konumlandırılan, içerisinde hem mama hem de su haznesi bulunan mamamatikler bilinçsiz kullanım nedeniyle sokak hayvanları ve belediye emekçilerini zor duruma düşürüyor. Mama haznelerine kısa sürede bozulma riski içeren yemek atıkları ve kuru ekmek bırakan yurttaşlar, patili dostların yaşamını riske ediyor. Su haznelerinin içine doldurulan yemek artıkları nedeniyle can dostlar temiz suya erişim sağlayamazken, belediye emekçilerinin mamatikleri temizlemek için harcadığı vakit ulaşabildikleri sevimli dost sayısını azaltıyor. Yurttaşların sokak hayvanlarını beslemek için iyi niyet gösterdiklerini belirten Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi yetkilileri, "Atakumlulular patili dostlarımızı besleme konusunda çok özverili. Bu durum hepimizi çok mutlu ediyor. Ancak mamamatiklere konulan atık yemekler konusunda hepimiz zor duruma düşüyoruz. Mama ünitelerinin üzerinde artık yemek bırakılmaması konusunda uyarılar olmasına rağmen haznelere yemek artığı ve kuru ekmek bırakılıyor. Komşularımız israfı önlemek istiyor olabilirler ancak sokak hayvanlarımız yemek atıkları nedeniyle temiz mama ve suya ulaşamıyor. Mamamatiklere bırakılan yemek artıkları da çoğu zaman yenmiyor. Bu konuda yurttaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bugüne dek sürdürdüğümüz dayanışma için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artık yemek konusunda da en kısa sürede çözüme ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

