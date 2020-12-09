Vali Dağlı’dan 'barış ve huzur' temennisi

– Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor; bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında insan haklarına ilişkin konulara değindi. Günün anlam ve önemini anlatan Vali Dağlı, “İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, bireylere onurlu bir yaşamın gerekli koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışına sahip tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bireyin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmekte ve bu hakların tüm dünyada egemen olması için kararlılıkla çalışılmaktadır. Bu amaçla kurulan kamu kurumları ve hâlihazırda mevcut olan kamu kurumlarının alt birimleri, uzun süredir titizlikle çalışmakta ve faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor; bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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