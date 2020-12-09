İstanbul’dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

İstanbul’dan aldıkları 3 bin 526 adet extacy uyuşturucu hapı araçla Samsun’a getiren 3 kişi, polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.Ç., C.A. ve E.A.A. isimli şahısları yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çanta içinde 3 bin 526 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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