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Motosiklet sektöründe 'paket' hareketliliği Paket servis döneminde motosiklet satışları arttı

İHA

Motosiklet sektöründe 'paket' hareketliliği Paket servis döneminde motosiklet satışları arttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında işletmelerin paket servise geçmesi motosiklet sektörüne olumlu yansıdı. İşletmeler siparişleri hızlı yetiştirmek amacıyla motosiklet satın alıyor.
Genellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından dolayı fazla tercih edilmediği için düşüşe geçen motosiklet sektörü, paket servis döneminde yeniden yükselişe geçti. Korona virüs döneminde işletmelerde oturarak yemek yeme yasaklanmıştı. Hafta sonu ve akşam gelen yasakların ardından işletmelerde paket servisi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bununla birlikte işletme sahipleri ise siparişe yetişmek için yeni ulaşım araçları almaya başladı. Motosiklet sektörüne ise bu durum olumlu yansıdı. Teknolojinin gelişmesiyle ve ekonomik olarak daha uygun olması sebebiyle elektrikli motosikletlere talep arttı. Motosikletler 3 bin TL 'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Samsun'da motosiklet sektöründe faaliyet veren bir firmanın sahibi Bekir Ozan Gebeşoğlu, "Motosiklet sektörü aslında kış aylarına girildiği zaman yedek parçasından, motosiklet satışına genel anlamda bir azalma gösterir. Global bir sebep olan Covid 19 sebebiyle bana sorarsanız, Samsun ve tüm Türkiye genelinde motosiklet satışlarında bir artış olduğu mutlaktır. Özellikle hafta sonu ve akşam 21.00'den sonra gelen yasaklar sebebiyle paket servislerinde bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Mağazaların motosiklet sayısını arttırması gerekse paket servisleri daha hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırma çabası dolayısıyla bizim sektörümüzde de müthiş bir etki etmese bile bir artış oluşturdu. Son 2 yılı baz alırsak 50 cc olarak geçen araba ehliyeti ile de kullanılabilen ve daha çok vatandaşa ulaşma imkanı sağlayabilen motosikletler tercih edilmektedir. Bunun yanında ayrıca dünyanın gelişmesiyle birlikte elektrikli araçlara da bir ilgi artmaktadır. Fiyatları 3 bin TL ile başlıyor yukarıya doğru artıyor" dedi.
Bir lokanta işletme sahibi Kemal Katırcıoğlu ise, "Biz paket serviste daha öncesinde yakın civar yerlere hizmet veriyorduk. Pandemi dolayısıyla paket servisleri hızlandı. Bir adet elektrikli motosiklet aldım, idare ederim diye düşündüm. Bir zaman sonra müşterilere cevap veremedik. İnsanlar evlerinden çıkamıyorlar, mağazalarından bile çıkıp gelmeye çekiniyorlardı. Şu anda büyük ihtimalle bir tane daha alacağız. Onu da aldıktan sonra rahatlarız diye düşünüyorum. Üçüncü motosiklete de ihtiyaç olabilir çünkü paket servise yoğunluk var" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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