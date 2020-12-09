Başkan Demir personeline seslendi: “Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir personeline seslendi: “Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli”

İHA

Başkan Demir personeline seslendi: “Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli”

Başkan Demir, “Halkımız, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘Belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nde birimlerle toplantılarını sürdüren Başkan Mustafa Demir, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı değerlendirme toplantısına katıldı.
Daire Başkanı Hüseyin Hakkı Akbulut ve personelin hazır bulunduğu toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Personele önemli mesajlar veren Başkan Mustafa Demir, “İşi iş değil, adam yapar. Hiçbir şey durduğu yerde olmaz. Yemeği pişirmek için aşçıya ihtiyaç var. Benim, daire başkanlarımızın, şube müdürlerimizin, bütün memurlarımızın ve çalışanlarımızın performansını kuracağımız sistem ölçecek. Bu sistem üzerinde çalışıyoruz. Alo 153 Çağrı ve Kent Yönetim Merkezi hizmete girdiğinde göreceksiniz. Performansınızı da sizinle paylaşacağız. Şuan çözüm merkezinde bunu yapıyoruz. Genel sekreterimizle de değerlendiriyoruz. Çok ciddi bir iyileşmeye doğru da gidiyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“İnsanlarımıza hizmet ediyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “O zaman tabloları daha iyi, başarılı, verimli hale getirelim. Halkımız, büyükşehir belediyesinin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘Belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz. Hepimiz, birbirimizden sorumluyuz. Yaptığımız işlerde birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birbirimizi daha iyi görev yapmaya sevk etmek durumundayız. Ama öncelikle görevimizi iyi yapmalıyız. Bu konuda ben dahil hepimizin eşitliği var. Eksik bir şey yapıldığında söylüyorum. Konuşup, değerlendiriyoruz. Siz de böyle yapmalı, hep birlikte bunu önemsemeliyiz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemiyle büyükşehirlerin, şehirlerin kalkınmasında ana lokomotif olduğunu hatırlatan Başkan Demir, “Örneğin destek hizmetleri olarak yaptığımız veya yapamadığımız hizmetlerden halkın ne oranda etkilendiğini görüyoruz. Yapabilirsek pozitif, yapamazsak negatif etkilenecek. Yapamazsak şehrimize eksik hizmet etmiş olacağız. Burada yaptığımız işlerden maaş alıp evimizi geçindiriyorsak, şehrimize ve halkımıza karşı bizim borcumuz var. Borcumuzu en iyi şekilde çalışarak ödemekle mükellefimiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da kaçak avlanan 6 şahsa ceza
YEREL HABERLER Samsun’da kaçak avlanan 6 şahsa ceza
Tarladan 1 ton karnabahar çaldılar Kilosu tarlada 5 lira olan 1 ton civarında karnabahar kesilerek çalındı
YEREL HABERLER Tarladan 1 ton karnabahar çaldılar Kilosu tarlada 5 ...
Motosiklet sektöründe 'paket' hareketliliği Paket servis döneminde motosiklet satışları arttı
YEREL HABERLER Motosiklet sektöründe 'paket' hareketliliği Paket ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İstanbul’dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
YEREL HABERLER İstanbul’dan 3 bin 526 adet uyuşturucu hap getirirken ...
Başkan Yıldız: “Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor”
YEREL HABERLER Başkan Yıldız: “Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ...
Vali Dağlı’dan 'barış ve huzur' temennisi
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan 'barış ve huzur' temennisi
Atakum Belediyesi'nin patili dostlara mama desteği 5 tonu aştı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nin patili dostlara mama desteği 5 ...
Tuvalete terk edilen 3 günlük bebek, devlet korumasında
YEREL HABERLER Tuvalete terk edilen 3 günlük bebek, devlet ...
Uzun süren bel ağrısı "AS" hastalığı olabilir
YEREL HABERLER Uzun süren bel ağrısı "AS" hastalığı olabilir
Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu aratıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ve Nurullah Aslan geçen sezonki formunu ...
Samsun'da polise iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Samsun'da polise iletişim eğitimi
Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Evinin yanmasına gözyaşı döken o anne yardım bekliyor
YEREL HABERLER Evinin yanmasına gözyaşı döken o anne yardım bekliyor
Mehmet Ali Beşel: "Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmek iyidir"
YEREL HABERLER Mehmet Ali Beşel: "Samsunspor deplasmanından 1 puanla ...
Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: "Üst lige çıkacağımıza inancım tam"
Yılport Samsunspor - Menemenspor: 1-1 
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Menemenspor: 1-1 
Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını kaptırdı
YEREL HABERLER Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını ...
FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen ...
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1
Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü
YEREL HABERLER Alaçam'da soba zezehirlenmesi: 2 ölü
Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Balkondan atlayan avukat, kurtarılamadı
TMO deposundan 15 çuval fındık çaldılar
YEREL HABERLER TMO deposundan 15 çuval fındık çaldılar
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X