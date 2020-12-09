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Samsun'da patisinden vurulmuş halde bulunan 'Mars', tedaviye alındı

DHA

Samsun'da patisinden vurulmuş halde bulunan 'Mars', tedaviye alındı


Tayfur KARA- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, hayvanseverler tarafından sol ön patisinden silahla vurulmuş olarak bulunan ve `Mars´ adı verilen köpek tedaviye alındı. Bir süre önce patileri kesilmiş halde bulunan Pamuk´u da tedavi eden Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Pamuk'a göre biraz daha şanslı bir köpek. Umarım sağlığına kavuşacak" dedi. 
İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağ mevkiinde sokak köpeklerini besleyen hayvanseverler Fevzi Uyar ile Nurhan ve Ömer Aktaş çifti, sol ön patisi yaralı olan köpek buldu. Aç olan köpeğe mama veren Aktaş çifti, hayvanı alıp, veteriner kliniğine götürdü. Yapılan incelemede köpeğin ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan köpeği, Veteriner Hekim Mustafa Kanat tedaviye aldı. 'Mars' ismi verilen köpeğin ameliyata alınacağı bildirildi. Mars'ın kim ya da kimler tarafından vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 
'PAMUK'A GÖRE BİRAZ DAHA ŞANSLI BİR KÖPEK'
Mars'ın ön patisinden vurulması, Havza ilçesinde bir süre önce ön patileri kesilmiş halde bulunan Pamuk'u hatırlattı. Hayati tehlikeyi atlatan ve takılacak yürüteç ile hayatını sürdürecek olan Pamuk'u da tedavi eden Veteriner Hekim Mustafa Kanat, Mars'ın durumunun daha iyi olduğunu vurguladı. Köpeğin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Kanat, şunları söyledi:
"Pamuk'tan çok daha iyi durumda ama kemiğin durumu çok iyi değil. Uzvunu kaybetmedi, inşallah güzel bir operasyon planlıyoruz. Onun sonucunda belki birkaç operasyon geçirebilir. Ameliyatların ardından sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Tek sıkıntı, şu an kemik enfeksiyonu var. Saçma bedeni terk etmiş, giriş ve çıkış var. Pamuk'a göre biraz daha şanslı bir köpek. Umarım sağlığına kavuşacak. Saçmanın büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bedeni terk etmiş, Pamuk'ta küçük saçmalar vardı ve onlar vücutta kalıyor. Röntgende de tespit edebiliyoruz. O yüzden uzvunda metal parça görmememiz, bunun bir tabanca veya domuz avında kullanılan misket tarzı saçmalar olabileceğini gösteriyor. Bence sahipli bir köpek, kaybolmuş olabilir veya aldığı darbeden sonra bulunduğu yeri terk etmiş olabilir. Sakin ve insanlara alışkın bir köpek."
'PATİSİ OMZUNA KADAR ŞİŞMİŞTİ'
Yaralı köpeği ormanda bulan ve veteriner kliniğine götüren Nurhan Aktaş, "Biz her zamanki gibi beslememizi yapıyorduk. Yol kenarında ön patisi havada bir köpek gördük, hemen arabadan indik. Köpeğin vurulmuş olduğunu düşündük çünkü bir av köpeğiydi. Bizi görünce yanımıza koştu, bitkin ve aç haldeydi. Hemen mama verdik, çok açtı. Patisi, baldırına kadar şişmişti, kanaması yoktu ama bir akıntısı vardı. Hemen arabaya aldık ve veteriner kliniğine götürdük. Yapılan ilk muayenesinde silahla vurulduğunu söylediler. Tedavisi olacak ve daha sonra ameliyat edilecek. O halini görünce çok üzüldük" diye konuştu.
'İNSANLAR AKILLANMIYOR, YASAMIZ ÇOK YETERSİZ'
Pamuk olayının daha yeni yaşandığını hatırlatan Aktaş, "Hemen ardından bu olayın olması bizi derinden etkiledi. İnsanlar akıllanmamış, yasamız çok yetersiz. Pamuk olayından sonra insanların akıllanacağını düşündük ama maalesef yine bir hayvan vuruldu. Yasaların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor, bunlar mal değil, birer can. Yaralı köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra hayvansever Fevzi Uyar sahiplenecek, koruma altına alacak. Köpeği ilk gördüğümüzde 'Kurşun' adını verelim dedik, sonra `hayvan zaten kurşun yarası almış, ismi bu olmasın' diye düşündük. Sonra acaba 'ismi Garip mi olsa?' dedik. Bu kez de garip gelmiş, garip gitmesin diyerek en son Mars ismini uygun gördük. Kulaklarının renginden ve güzelliğinden dolayı yaralı köpeğe Mars ismini verdik" dedi.
Pamuk'un ardından bu olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Aktaş ailesi, bunun artık son bulmasını temenni ederek, bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL
2020-12-09 14:45:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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