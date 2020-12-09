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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yaprak dökümü

İHA

Samsun’da yaprak dökümü

– Samsun’da kışın ilk günlerinde renk cümbüşü yaşanıyor. Kışın başında ağaçların büründüğü renkler, yere dökülen yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Şehir içinde kalan son yeşillik alanlar da kıştan nasibini almaya başladı. İlkadım ilçesinde bulunan Muzaffer Önder Parkı kış mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Sararan çınar ağaçları ve dökülen yapraklar parka ayrı bir güzellik kattı.
Rengarenk görselliğin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler için uğrak yer haline gelen parklarda rüzgar ve yaprak hışırtılarıyla çalınan doğanın müziği kulaklarda ahenkli bir seda bıraktı.
Samsun’da iğne yapraklı ağaçlar yeşilliğini korurken, geniş yapraklı ağaçlar ise sararıp, yapraklarını dökmeye devam ediyorlar.

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