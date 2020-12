OMÜ’de senaryo yazarlığı konuşuldu

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü, İletişim Fakültesi, OMÜ Öğrenci Konseyi, SineDüş Topluluğu ve OMÜ Radyo ortaklığında düzenlenen söyleşide Senaryo Yazarı Fatih Mutlu konuk sektörle ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Arş. Gör. Uğur Kılınç’ın üstlendiği söyleşi 8 Aralık Salı günü Saat 21.00’da OMÜ YouTube kanalında OMÜ Kurumsal İletişim Bölümü’nün desteğiyle gerçekleşti. Söyleşi boyunca sektör hakkında tecrübelerini aktaran ve senaryo yazımı ile ilgili bilgi veren Mutlu, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.



“Senaryonun nasıl oluştuğunun net bir cevabı yoktur”

Söyleşi moderatör Uğur Kılınç’ın, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk’a, İletişim Fakültesi’ne, Kurumsal İletişim Bölümü’ne, Öğrenci Konseyi’ne, OMÜ Radyo’ya ve SineDüş Topluluğu’na teşekkürleri ile başladı.

Fatih Mutlu hakkında bilgilendirme yapan Kılınç, Mutlu’nun senaryosunu yazdığı son film olan ‘Son Şaka’ filminin hazırlanış süreci ile ilgili ilk soruyu yöneltti. Sözlerine, perdede senaryonun nasıl çıktığının net bir cevabı olmadığı ile başlayan Mutlu, “Bir hikâye tasarlanıp bunun üstüne senaryo yazılabilir, gözde bir sahne canlanır ve bu sahne bir hikâye vaat eder ya da bir karakter; gördüğünüz, duyduğunuz, okuduğunuz bir kişi ile bir senaryo yazabilirsiniz” dedi.

Son Şaka filminin senaryosunda Radyocu Serdar Gökalp’in bir hikâyesini temel alarak yazdığını dile getiren Mutlu, “Yazdığım senaryo, bir hikâye üzerine başlanmış bir senaryo serüveniydi. Gökalp’in hikâyesi üzerine evrimleştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz bir senaryo oldu. Haliyle ana karakter olan Serdar, Radyocu Serdar Gökalp’ten ilham alarak oluşturulmuş bir karakterdi” sözlerine yer verdi. Karakter üzerine de duran Mutlu “Benim iki sayfalık bir hikâyeyi 90100 sayfalık bir senaryoya dönüştürmem için haliyle karakterler de oluşturmam gerekti. Hikâye önceden hazır olduğu için senaryoda öncelikle karakterleri oluşturma üslubunu tercih ettim ve senaryoyu buna göre şekillendirdim” diye konuştu.



Sektörde azimli olun

Öğrencilerden sektör ile ilgili gelen sorulara, sektörde serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğunu yanıtını veren Mutlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Siz dünyanın en güzel senaryosunu yazsanız bile, yapımcı öyle bir film çekmek istemiyorsa sizin senaryonuzu kabul etmez. Maalesef bu işin serbest piyasa ekonomisi ile alakalı olan kısmı ve buna yapacak bir şeyiniz yok. Tamamen yapımcı ya da yönetmenin isteğine bağlı”

Öğrencilere sektörde azimli olunması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Mesela yazı yazmayı çok seviyor ve nasıl yazar olacağınızı bilmiyorsunuz. Yazı yazıp bir dergiye göndereceksiniz. Kabul edilmedi mi? Bir daha göndereceksiniz. Yine mi kabul edilmedi? Belki o konu hakkında bir yazı vardır ya da dergi o konu üzerine yayın yapan bir dergi değildir. Belki de beğenmemişlerdir. Fakat yazınız defalarca tekrar tekrar gelince, editör sizin bu işi gerçekten istediğinizi ve azimli olduğunu anlar” şeklinde konuştu.

Sadece sektörde değil, her alanda azimli olunması gerektiğini dile getiren Mutlu, “Derslerde mesela, senaryo yazmak mı istiyorsunuz? Bir şeyler yaz, film izle, göster kendini. Bu işi sadece derste yapma. Ders dışında da hocalarının yanına git. Sürekli derslere gir. Çünkü senin derse girmen ve ilgili olman, hocan için azimli olduğunun bir göstergesi. Bu yüzden her alanda mutlaka kendinizi gösterin” ifadelerine yer verdi.



Alaylı mı, okullu mu?

Öğrencilerden gelen bir soru üzerine sektördeki alaylı ve okullu ayrımına da değinen Mutlu, “Sektör içinde olarak alaylı şöyledir ya da okullu böyledir diye net bir ayrım söyleyemem. Örneğin rahmetli Lütfi Akad sektörde muhasebe bölümündeydi fakat sonra Türk Sineması’na yön veren bir yönetmenimiz oldu. Veyahut okullu olup yine sinemaya yön veren değerli yönetmenlerimiz de var. Konu hakkında kendinizi ne kadar çok geliştirir ve bir şeyler bilirseniz alaylı ya da okullu olmanızın hiçbir önemi kalmaz. Çünkü senaryo yazmak teknik bir meseledir. Yeri gelir alnınızdan kan damlayana kadar 10 saat boş kâğıda bakmanız gerekir. Bu yüzden işin tekniğini okulda mı öğrenirsiniz yoksa kendi başınıza kitap okuyarak mı öğrenirsiniz size kalmış” sözlerini kullandı.

Son olarak sözlerine senaryo üzerine her türlü tekniğin bilinmesi gerektiğini de ekleyen Mutlu, “Senaryo sizden bazı şeyler bekler. Amerikan ya da Fransız formatından birinde yazmak zorundasınız. Senaryoyu okuyan kişi bazı kurallar bütününü senaryonuzda görmeli. Nerede başladığını, nerede bittiğini, hangi karakterin ne yaptığını, ne söylediğini görmeli” dedi.

Söyleşinin sonunda Fatih Mutlu’ya ve katılımcılara teşekkürlerini sunan Kılınç, pandemiden sonra İletişim Fakültesi’ne de konuk etmek istediklerini dile getirerek söyleşiyi sonlandırdı.

