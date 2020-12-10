Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

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Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Güler (57), evinde ölmüş halde bulundu. Ahmet Güler'in ölü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Güler'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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