Başkan Yıldız: “Norm fazlası öğretmenler konusunda yeni mağduriyetler oluşmasın”

EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, norm fazlası öğretmenlerle ilgili yapılan atama duyurusunda yanlış uygulama yapılarak öğretmenlerin mağdur edildiğini söyledi.

Başkan Yıldız konu ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: “Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç fazlası öğretmenler ile ilgili çıkmış olduğu duyuruda MEB Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 53/3. maddesini yok sayarak yeniden bir hak gaspına imza atmak üzere. Bakanlığımızın yönetmelik ile tanımış olduğu hakkı (mağduriyeti gidermek üzere) İl Müdürlüğü’nün görmezden gelmesi, eğitimin paydaşlarına kulaklarını her zamanki gibi tıkaması her yıl yeni mağduriyetler oluşturuyor. Bu yıl çıkarmış olduğu duyuruyu tekrar gözden geçirerek ihtiyaç fazlası öğretmenlere il içerisinde tercih hakkını yönetmelik gereği dahil etmesini bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde öğretmenlerimize yeni zorluklar, mağduriyetler oluşturmayın. Konu ile ilgili resmi başvurumuzu pazartesi yapıp konuyu hukuki boyutları ile takip edeceğimizi ifade ediyor, sürecin buraya gelmeden düzeltilmesini bekliyoruz.”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapılan işlemi geri almaması üzerine söyledikleri gibi resmi yazı ile başvuru yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. İhtiyaç fazlası öğretmenlerin atama duyurusunu il geneli tercih hakkı sunarak revize etmeleri öğretmenlerimiz için kurulan kıymet ve değer cümlelerinin lafta kalmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.