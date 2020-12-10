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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden pandemi sürecinde psikolojik dayanışma

İHA

Atakum Belediyesi’nden pandemi sürecinde psikolojik dayanışma

– Korona virüsü pandemisinin ilk günlerinde hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi Psikolojik Dayanışma Platformu, karantinadaki yurttaşlar ve salgın nedeniyle yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek sağlıyor. Yurttaşlar, telefonla ulaşabildikleri uzmanlara sorunlarını anlatarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.
Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi’nin pandemi başlangıcında kurduğu ve binlerce yurttaşın faydalandığı Psikolojik Dayanışma Platformu, vaka sayılarının arttığı Samsun’da yeniden faaliyete geçti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin dayanışma çağrısının ardından kurulan Psikolojik Dayanışma Platformu, korona virüsüne yakalanan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle ev karantinasında kalan Atakumluların yanı sıra uzaktan eğitim alan öğrenciler ve velilere telefon aracılığıyla destek verecek.
Psikolog Özge Kaplan, zorunlu karantina sürecinin psikolojik etkileri ve korona virüsü nedeniyle yakınlarını kaybedenlerin yas dönemindeki mücadelesinde yanlarında olacak. Psikolojik Danışman Dilara Koç ise uzaktan eğitime evlerinde devam eden öğrencilerin yaşadığı problemler ile velilerin süreci yönetebilmeleri için soruları yanıtlayacak. Uzmanlara danışmak isteyen Atakumlular, 0 542 817 66 55 numaralı hattan Psikolog Özge Kaplan’a, 0 534 976 23 75 numaralı hattan ise Psikolojik Danışman Dilara Koç’a hafta içi saat 10.0017.00 saatleri arasında ulaşabilecek.

‘Tüm sorunları geride bırakabiliriz’
Pandemi koşullarının insan psikolojisini derinden etkileyebildiğini kaydeden Psikolog Özge Kaplan, “Kovid19 salgını; sonuçları, seyri ve bulaş yollarının belirsizliğinden dolayı insanlarda tehdit algısı ve buna yönelik kaygıya neden oluyor. Birçok insan bu salgının oluşturduğu belirsizlik içinde yalnız, endişeli olabiliyor. Hatta bazılarında panik davranışı gelişebiliyor. Bu süreçte psikolojik sağlamlığınızı korumak isteyenler, riskli süreçle daha iyi başa çıkıp kaygısını yönetme arayışında olanlar, aile içi iletişimi sağlıklı şekilde sürdürmek isteyenler ve salgın nedeniyle yakınlarını kaybeden herkese Atakum Belediyesi Psikolojik Dayanışma Platformu olarak destek vereceğiz, yanlarında olacağız. Dayanışma içerisinde olduktan sonra tüm sorunlarla birlikte geride bırakabiliriz” dedi.

Öğrenci ve velilere özel destek
Atakum Belediyesi Psikolojik Dayanışma Platformu’nda uzaktan eğitime evlerinde devam eden öğrenciler ile onların velilerine destek sağlayan Psikolojik Danışman Dilara Koç, “Çocuklar, yetişkinlere göre kendi gelişimsel, sosyal duygusal, ruhsal ve davranışsal gereksinimlerini bağımsız bir şekilde karşılayabilecek kaynaklara erişemiyor. Deneyim ve beceri eksiklikleri ile içinde bulundukları pandemi ve doğal afet gibi travmatik olaylardan yetişkinlere göre daha fazla etkileniyorlar. Bu noktada rutinlerin sürdürülmesinin çocukları rahatlatıyor, kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Fakat, rutinlere zorunlu olarak sadık kalınamadığı karantina günlerinde okul öncesi dönemdeki çocuklarda yaygın olarak isteksizlik, oyuna odaklanmada güçlük görülüyor. Okul çağındaki çocuklar ise korku ve kaygıda belirgin artış, kardeşlerle sorun yaşama, huzursuzluk, saldırganlık, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınma, odaklanma güçlüğü, uyku bozukluğu ve sosyal çekilme olabiliyor. Bu zorlu süreçte Atakum Belediyesi Psikolojik Dayanışma Platformu olarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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