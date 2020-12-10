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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’dan Suriye’ye yardım eli

İHA

Samsun’dan Suriye’ye yardım eli

Samsun'dan Suriye’ye bir tır un yardımı gönderildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı "Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla tüm Türkiye’de yardım seferberliği başlattı. Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı bu yardım seferberliği kapsamında Suriye’ye 25 ton un yardımı gönderdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle yardım tırı dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Törende konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Bildiğiniz gibi bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Bu anlamlı günde biz de Samsun olarak ne yapabiliriz diye düşündük, böyle bir hazırlık yaptık. Biz ay boyunca hatta kış boyunca Samsun ilimizden bu yardımları göndermeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla 25 ton un gönderiyoruz oradaki kardeşlerimize. Devletimiz orada 20 binin üzerinde briket ev yaptı. Bakanlığımız bu konuda çok önemli bir rol oynadı. İHH gibi pek çok kuruluşumuz Suriye’de aktif olarak rol alıyorlar. Bu çalışmalar devam edecek. Oradaki kardeşlerimize Samsun ilinin hayırseverleri olarak bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İHH İnsani Yardım Vakti adına basın açıklaması yapan Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, “Büyük bir kış yardım seferberliği başlattık. Şu an Türkiye’nin bütün illerinde yüzlerce tır Suriye’deki mazlumlara yardım götürmek üzere yola çıkıyor. Bizim gönül seferberliğimizi ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ sloganıyla milletimizin yardımlarını ulaştıracaklar” diye konuştu.
Tören Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır’ın yaptığı dua ile son buldu. Tır, duaların ardından yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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