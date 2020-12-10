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Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçirilerek 23 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçirilerek 23 şüpheli gözaltına alındı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve silah ele geçirilerek 23 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Bafra, İlkadım, 19 Mayıs, Yakakent, Terme ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza attı.
Toplam 14 olayda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 7 bin 539 gram kubar esrar maddesi, 801 gram toz esrar, 10 gram metamfitamin uyuşturucu madde, 9 kök kenevir bitkisi, 35 adet sentetik uyuşturucu hap, 19 gram bonzai, 1 adet içime hazır esrar maddesi, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 194 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 72 adet boş kapsül, 19 adet boş kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi ve 3 adet kova tabir edilen plastik şişe ele geçirildi.
Vezirköprü ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde 30 Kasım tarihinde şüpheli 2 şahsın 3 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Tumba” ile yapılan arama neticesinde 97 gram kubar esrar maddesi, 3 adet 9 mm tabanca şarjörü ve 50 adet 9 mm çapında fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bafra ilçesi Yeşilyazı Mahallesi’nde 1 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 10 gram kubar esrar maddesi, 2 adet 7,65 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 55 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi’nde 1 Aralık tarihinde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 48 adet boş kapsül, 2 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanmış düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde 3 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 405 gram kubar esrar maddesi, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram toz esrar maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 24 adet boş kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bafra ilçesi Altınova Mahallesi’nde 3 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın 3 ayrı adresinde ve ormanlık alanda yapılan arama neticesinde 6 bin 157 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde 4 Aralık tarihinde şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 498 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 9 mm tabanca, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet kova tabir edilen plastik şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakakent ilçesi, Asmapınar Mahallesi Çamgölü mevkisinde 4 Aralık tarihinde şüpheli bir şahsa ait çay bahçesinde yapılan arama neticesinde 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 4 Aralık tarihinde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 9 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet içime hazır esrar maddesi, 18 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 4 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın üst ve araçlarında yapılan arama neticesinde 1 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi’nde 5 Aralık tarihinde önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edildiği esnada şüpheli 2 şahsın yapılan üst aramasında 7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Vezirköprü ilçesi Ağcayazı Mahallesi’nde 7 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde 7 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 800 gram toz esrar maddesi, 160 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 19 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bafra ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde 7 Aralık tarihinde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 19 gram bonzai maddesi, 5 adet sentetik hap ve 8 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi Çamgölü mevkisinde 7 Aralık tarihinde önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edildiği esnada şüpheli 1 şahsın üst araması, aracı ve araç çevresinde yapılan arama neticesinde 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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