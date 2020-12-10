Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen E.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.K. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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