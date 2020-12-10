3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Yeni Altındağ Belediyespor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup 13. hafta müsabakasında Çarşambaspor, Yeni Altındağ Belediyespor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ramazan Doğan xx, Metin Uçar xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx.
Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan xx, Veysel xx (Metehan dk. 68 xx), Selahattin xx (Hasan dk. 69 xx), Abdulsamet xx, Aykut xx, Abdulkadir xx, Erhan xx, Murat xx, Kemal xx (Metin dk. 90+4 ?) , Muhammet Mustafa xx.
Yeni Altındağ Belediye Spor: Melikhan xx, Gökhan xx, Kaan xx, Fatih xx (Gürkan dk. 77 xx), Furkan Ünsal xx, Emre xx, Utku xx (Furkan Güneş dk. 64 xx), Alperen xx, Emrah xx, Onur xx (Ercan dk. 90+1 ?), Bayram xx.
Sarı Kartlar: Murat, Abdulsamet, Aykut, Oğuzhan (Çarşambaspor), Emre, Kaan, Furkan (Yeni Altındağ Belediye Spor)
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