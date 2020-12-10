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Mesleğin son çınarı

İHA

Mesleğin son çınarı

Eski dönemlerde rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği, Çarşamba ilçesinde şimdilerde önemini kaybetmeye yüz tuttu.
Eski dönemlerde pek çok rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği şimdilerde ise önemini kaybederken yerini teknoloji çağına bırakıyor. Yarım asırdan fazla sepete ve sepet satma işine hala daha nefes vermeye çalışan, mesleğinin son yıllarını yapan 80 yaşındaki Esnaf Abdul Erkan, "Sepet ve sepetçilik eski dönemlerde çok rağbet gören bir üründü. Erbağ’a ve Taşova'ya 5 kamyon sepet satardık. Öncelerde sepetçilik yapan çok yoktu. Şimdilerde ise yapanlarda bıraktı. Her yokuşun bir inişi vardır. Bugün pazara baktığımızda sepetin yerini poşet almış durumda. Eski dönemlerde fındık toplamak için sepet alırlardı şimdi fındık toplama makinası çıktı. Devir değiştikçe, ihtiyaçta değişiyor" dedi.
Çocukluğundan beri yaptığı sepetin malzemesinden ve yapılışından bahseden esnaf Abdul, "Sepet yapmak emek ister, sabır ve uğraş ister. Herkes yapamaz bu işi. Sepet palaz fındık ağacından yapılır. 1 adet sepet yapmak, bir gün sürüyor. Yarım asırdan fazla bu işi yapıyorum. Benden sonra da yapacak kimse yok. Bu işin son çınarıyım" ifadelerini kullandı.

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